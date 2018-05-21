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Гербер в Ижевске пройдет 12 июня
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Гербер в Ижевске пройдет 12 июня 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртский национальный праздник «Гербер» в Ижевске состоится 12 июня в парке «Березовая роща». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В 2018 году основной идеей удмуртского праздника станет 100-летие удмуртского движения в России. Для гостей мероприятия будут работать различные площадки, где каждый сможет найти для себя развлечение по душе.
В честь юбилейной даты на главной сцене парка выступит творческий коллектив Государственного академического ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас».
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