Гербер в Ижевске пройдет 12 июня

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский национальный праздник «Гербер» в Ижевске состоится 12 июня в парке «Березовая роща». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2018 году основной идеей удмуртского праздника станет 100-летие удмуртского движения в России. Для гостей мероприятия будут работать различные площадки, где каждый сможет найти для себя развлечение по душе.

В честь юбилейной даты на главной сцене парка выступит творческий коллектив Государственного академического ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас».