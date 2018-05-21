Андрей Батурин: «Общество заинтересовано в хорошей академической музыке»

Расскажите о вашей организации.

Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей, один из профильных профессиональных советов Ассамблеи Народов Евразии был создан в мае 2017. Его основной задачей является объединение композиторского сообщества, творческих общественных организаций, ассоциаций, любых авторских и исполнительских объединений стран Евразийского пространства, в рамках единых целей и задач развития национальных музыкальных культур, их взаимной интеграции, духовному внутреннему обогащению, поддержке и сотрудничеству молодых композиторов и музыковедов, реализации общих программ, пропаганде и развитию мирового академического искусства. И замечательно, что эти принципы совместной работы композиторов разных национальностей и разных школ поддержаны международным сообществом, сопредседателями являются руководители композиторских организаций Болгарии и Китая и отдельно выделено направление по работе молодежного отделения, которое возглавляет наш композитор Тихон Хренников-младший. В рамках совета созданы: общественная организация Союз композиторов Евразии и Фонд поддержки и развития музыкальной культуры и искусства. Фото: из архива Андрея Батурина

Как ваша организация поддерживает молодых композиторов?

Поддерживать и помогать надо всем композиторам, независимо от возраста. В этом и заключается главная цель любого профессионального объединения людей. Но, безусловно, особое внимание жизненно необходимо двум категориям — это ветераны, пенсионеры, служители творческого цеха. Именно они составляют славу и народное достояние отечественного музыкального искусства, и именно им, находящимся уже в почтенном возрасте, необходима материальная помощь и поддержка, социальная защита, достойная жизнь. Вторая категория — это, безусловно, молодежь: те, кто будут идти за нами, и которые, глядя на наше отношение к старшим товарищам, будут так же относиться к нам, к своей работе, которые будут после нас беречь и развивать уже созданное, не теряя нитей связывающих поколения творцов отечественной музыкальной культуры. Здесь присутствуют и помощь в осуществлении творческих планов, заказы произведений, выездные семинары по выборам тем для сочинений, знакомство с историей и национальными корнями различных стран и государств мира, работа в фондах и библиотеках, исторических архивах, встречи с представителями других профессий, взаимный профессиональный симбиоз и коллаборации, встречи и диалоги со зрителем, продвижение и пропаганды новых продуктов современного музыкального искусства. То есть совместно с институтами власти мы оказываем административную, материальную, просветительскую и социальную поддержку. Все это легло в основу национальной программы поддержки творчества композиторов и музыковедов. Фото: из архива Андрея Батурина

С чем приходиться сталкивать молодым профессионалам, когда они получают высшее образование?

Когда они его получают, думаю — это прекрасная пора. Хотя хотелось бы, чтобы преподаватели не очень увлекались современными экспериментами, а больше времени уделяли мелодизму, мелодике, мелодии, старались максимально показать, что музыка, ее основа, лежит в истории национальных музыкальных культур, давали возможность студентам изучать свои традиции глубоко и основательно, то есть все, что давало образование в советское время. Изучение фольклора, этноса, записи, анализы и переработки — все то, что создает базис для будущей работы. После окончания студент оказывается один на один с жестоким музыкальным рынком, где выживают и живут нормальной жизнью только сильнейшие. Причем не всегда по таланту — все зависит от совокупности способностей, аккумулированных в отдельной личности. К сожалению, не имея серьезной поддержки и разработанных программ поддержки композиторов со стороны общественных композиторских организаций, одновременно быть одному единым в нескольких лицах — и автором, и менеджером, и бухгалтером, и продавцом-распространителем билетов, режиссером, осветителем, звукорежиссёром, дизайнером и парикмахером — даётся не каждому. Ведь этому композиторские и музыковедческие факультеты высших учебных заведений не учат. Вот здесь то и должны приходить на помощь профессиональные трудовые коллективы, старшие товарищи, государство. Так же повторюсь что это и забота о здоровье, обеспечение работой, вовлеченность в рабочий процесс, социальные и трудовые гарантии. Естественно, все не могут быть гениями, и кто-то будет впереди, а кто-то чуть сзади, но информирование о наличии работы, организация творческого процесса, равный доступ и равные возможности для каждого — это очень важно. Так как пока имеет информацию и доступ к работе только тот, кого знают и у кого есть какие-то ресурсы. Фото: из архива Андрея Батурина

Расскажите, насколько возможно молодому музыканту реализовать себя за рубежом и вообще реально ли это?

Безусловно. В Европе рынок академической музыки значительно шире и испытывает к себе больший интерес. У нас все почти закончилось на Шостаковиче и совсем заглохло после развала СССР. Звучали единицы, и о них практически не знала простая публика. Только специалисты и любители. Только в 2014 году об этой проблеме стали говорить. А от слов до дела после такого огромного затишья — это длинный и непростой путь. Тем, кто имеет работу (хотя, по большому счету, это тоже не уровень регулярного исполнения), конечно, не хотят иметь конкурентов в виде тех, у кого ее практически нет, но и те, и другие готовы ее буквально выгрызать зубами. Но естественно, хватка и прикус будет сильнее у тех, у кого жизнь более сытная и удачная. На западе к нашим композиторам безумно доброе и благоприятное отношение. Нас хотят играть, играют, зрительское предложение гораздо шире благодаря постоянно развивающемуся интересу к академической музыке и огромному количеству симфонических оркестров взрослых, молодежных, детских, любительских, муниципальных, государственных, школьных. И в каждом из них высокая культура музицирования и отношения к делу. Говорю на личном опыте — там мы нарасхват, если действительно хотеть работать, но там надо для этого находиться постоянно, мыслить как они и жить и работать как они. Это дано не всем. Фото: из архива Андрея Батурина

Если провести параллели советского периода и сегодняшнего, чего не хватает в образовании, в отрасли, есть ли тот уровень, когда была системная поддержка молодых музыкантов?

Всё сейчас есть, только на основе новых технических механизмов и на основании сегодняшних законов. Общество заинтересовано в хорошей академической музыке, государство заинтересовано в хороших композиторах и произведениях, это наша культура это просветительство, образованность, это наша молодая смена! Без этого невозможно движение вперёд. Но мало людей, которые думают и о других, и о будущем, пока все научены жить здесь и сейчас, не думая о завтра и о своем соседе, преследующие личные или корпоративные цели (хотя композитор — это, конечно, сочинитель-одиночка). Но такие болеющие за отрасль люди обязательно должны быть в профессиональных композиторских организациях, они должны отвечать за судьбы творцов и их произведений. Фото: из архива Андрея Батурина

Как Вы считаете — какие важные достижения сделаны вашей организацией за последние годы?

Мы занялись программным развитием композиторского искусства и творчества музыковедов в 2015 году. Прошло не так много времени. Быстро это не получается. Заставить заработать огромную поржавевшую машину советской сборки очень сложно. И самое страшное, что люди привыкли так жить. Их пугает единство, объединение интересов, где-то отход от личной заинтересованности на благо общественной. Не у всех это получается. Не всем это нравится. Слишком много было потеряно времени после СССР, и слишком много желающих «порулить». Поэтому в мае 2017 года часть отечественных композиторов, наши зарубежные коллеги, очень много молодежи объединилось в Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей. Поэтому мы только начинаем, по большому счету, и хвалиться пока особо нечем, да и незачем. Но наша правда в том, что мы знаем, что делать, как делать и зачем, и это понимают все — и друзья, и противники. Наша программа рассчитана до 2025 года. Думаю, что лет через пять результат почувствуют все. И те, кто сочиняют музыку, кто о ней пишут и кто ее слушают. Фото: из архива Андрея Батурина