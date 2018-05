День московских парков оказался необычным 

Дождь лил не переставая, но гости парка «Усадьба Воронцово» не позволили обстоятельствам взять над верх и начали праздник с активной CROSSFIT тренировки.

Затем состоялся урок латиноамериканских танцев, после которого зрители увидели трогательное выступление малышей «Мастерской Нежданы по методу Судзуки и друзья». Концертную программу продолжила талантливая певица Светлана Кузнецова . Балетную связку, продемонстрировав грациозность и пластику разучили с «Мастерской балета Егора Симачева». Любители английского языка узнали how to speak со школой английского языка English First. Жители Обручевского района приняли также участие в активностях благотворительного фонда «Гольфстрим».