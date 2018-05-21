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День московских парков оказался необычным
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День московских парков оказался необычным 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Дождь лил не переставая, но гости парка «Усадьба Воронцово» не позволили обстоятельствам взять над верх и начали праздник с активной CROSSFIT тренировки.
Затем состоялся урок латиноамериканских танцев, после которого зрители увидели трогательное выступление малышей «Мастерской Нежданы по методу Судзуки и друзья». Концертную программу продолжила талантливая певица Светлана Кузнецова. Балетную связку, продемонстрировав грациозность и пластику разучили с «Мастерской балета Егора Симачева». Любители английского языка узнали how to speak со школой английского языка English First. Жители Обручевского района приняли также участие в активностях благотворительного фонда «Гольфстрим».
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