«Быть профессионалом хорошо, но максимума добивается только увлеченный ремесленник»

«Награда за хорошую работу — больше работы». Это один из принципов жизни Уолта Диснея , успешного бизнесмена, оставшегося при этом свободным творцом. Для этого он просто не отделял работу от жизни. О том, как сделать работу самым любимым делом в жизни, на Medium.com рассказал психолог Рана Зат. Он приводит в пример жизнь Уолта Диснея, создателя легендарной корпорации, покорившей весь мир. Вывод: не нужно быть профессионалом, гораздо важнее стать хорошим ремесленником.

— В 1939 году мультфильм «Белоснежка и семь гномов» стал самым известным звуковым фильмом в мире. Это был первый полноформатный анимационный фильм, который, несмотря на то, что мир страдал от последствий Великой депрессии, собрал кассу и вывел на сцену нового медиа-гиганта, студию The Walt Disney Company. Компания переживет много взлетов и падений, но она сделает то, что не удавалось раньше никому: породит новое культурное сознание, «заразит» мультиками не только детей, но и взрослых. Анимация станет вневременным способом передать основные человеческие ценности. Человек, стоявший за всем этим, был эксцентричной личностью, выросшей за рисованием мультфильмов.

Конечно, можно считать, что успех Уолта Диснея обусловлен его талантом, но, если внимательно изучить его жизнь, можно смело предполагать, что дело еще и в том уровне удовлетворенности, которую он получал от работы. То, что вы делаете каждый день, в итоге занимает большую часть жизни, поэтому это не должна быть просто работа, это должно быть ремесло, которому вы отдаетесь на 100%. Дисней был ярким примером ремесленника, он жил своими мультфильмами. Как повторить его успех? Возможно, помогут следующие уроки.

1. Нет разделения между жизнью и работой

Одно из самых популярных обсуждений в среде профессионалов — это вопрос о балансе работы и личной жизни. Время каждого из нас ограничено, так что очень важно успевать уделять внимание всем жизненным составляющим.

Конечно, баланс важен, но уже то, что мы отделяем работу от остальной жизни, становится проблемой: в идеале нужно добиваться интеграции. Можно тщательно высчитывать, сколько часов в неделю и месяц вы тратите на работу, но в конечном счете четкой границы нет, работа влияет на все в вашей жизни. Постепенно мы становимся тем, чем занимаемся: ежедневные рабочие задачи изменяют склад характера и привычки.

Уолт Дисней придумал идею для первого Диснейленда во время прогулки с дочерями: он смотрел, как они катаются на карусели и понял, что нужно создать красивое и интересное пространство, где семьи могли бы проводить время вместе. Иными словами, его вдохновляла на работу семья, границ не было.

Речь идет о том, чтобы не быть специалистом в офисе и отцом или мужем за его пределами. Речь о целостной личности, каждый аспект жизни которой помогает расти и развиваться.

2. Прогресс в деталях

С 1931 по 1968 годы Дисней был номинирован на 59 премий Киноакадемии, выиграв 22 из них. Однако, судя по заметкам о его биографии, аниматора больше интересовали отдельные детали его успеха, чем общемировое признание.

Конечно, часто похвала со стороны окружающих помогает нам ощутить внутреннее удовлетворение, однако одновременно эту «внешнюю похвалу» требует исключительно наше эго. Реальный прогресс в другом. Ремесленники делают новые вещи, все более совершенные, ради самих себя. Им интересно перерастать себя, постоянно самосовершенствоваться. Это то самое «завтра быть лучше себя сегодняшнего».

3. Награда за хорошую работу — еще больше работы

Если вы работаете ради денег, карьеры или признания, результаты труда, конечно, могут быть впечатляющими. Но вы все равно будете четко ощущать, что работа для вас — всего лишь работа, которую хочется поскорее закончить.

В том, случае, когда человек сосредоточен на мастерстве и имеет внутреннюю мотивацию для собственного роста, единственно возможная награда за работу — это еще больше работы. Роскошь делать то, что вы уже делаете, но в более сложных условиях или в растущем масштабе.

Независимо от того, насколько была велика компания Walt Disney , есть одна вещь, о которой сам Дисней всегда напоминал людям: прибыль важна и необходима, но только по одной причине.

Мы не делаем фильмы, чтобы зарабатывать деньги, мы зарабатываем деньги, чтобы делать больше фильмов.

Конечно, не каждый человек и не в каждой профессии может стать ремесленником, увлеченным своим трудом на 100%. Но попытаться настроить свое мышление на нужный лад стоит. Если все получится, жизнь станет куда более целостной и интересной.

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