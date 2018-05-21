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Блогер Вячеслав Максюта: Самые сильные папы — наши!
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Блогер Вячеслав Максюта: Самые сильные папы — наши! 

Новости Саратова 59 минут назад
Фото: Новости Саратова
Именно такой девиз был у мероприятия, проведенного 18 мая СК «МаксютаЮнион», Федерацией Силового Экстрима, Федерацией гребли на байдарках и каноэ, в лице Сергея Улегина и лицея «Солярис».
В лицее как раз все и провели. Необычайно большая площадка для места ресталищ, три больших дома напротив, из которых выглядывают болельщики, великолепная организация самого лицея, но и очень сильные Папы, которые демонстрировали не дюжинную силушку.
Все удалось, и хочется надеяться на то, что дети, посмотрев на своих отцов, тоже будут вести здоровый образ жизни, а еще лучше — заниматься спортом!
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