Блогер Вячеслав Максюта: Самые сильные папы — наши!

Именно такой девиз был у мероприятия, проведенного 18 мая СК «МаксютаЮнион», Федерацией Силового Экстрима, Федерацией гребли на байдарках и каноэ, в лице Сергея Улегина и лицея «Солярис».

В лицее как раз все и провели. Необычайно большая площадка для места ресталищ, три больших дома напротив, из которых выглядывают болельщики, великолепная организация самого лицея, но и очень сильные Папы, которые демонстрировали не дюжинную силушку.

Все удалось, и хочется надеяться на то, что дети, посмотрев на своих отцов, тоже будут вести здоровый образ жизни, а еще лучше — заниматься спортом!