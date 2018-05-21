В Уфе пройдёт крупный фестиваль музыки и уличной культуры

Организаторы сообщают, что посетителей мероприятия ждёт обширная музыкальная программа. Исполнители и хедлайнеры держаться пока в секрете. Отмечено, что в прошлом году на сцене фестиваля выступили ДЕЦЛ a. k. a. LeTruk / Коля Маню / DJ Oguretz/ DOPECLVB / DJ Pill One / Самое Большое Простое Число / Mujuice. На «MEGA URBAN FEST» посетители смогут увидеть работы уфимских и республиканских художников-граффитистов, понаблюдать за танцевальными баттлами в различных дисциплинах, оценить выступления экстремалов республики в рамках контеста и много другое. Место проведения: площадь перед ТЦ «Мега». Вход на мероприятие бесплатный. Возрастное ограничении 12+.