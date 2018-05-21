Парк «Горка»

Этот парк — хороший пример того, как может выглядеть общественное пространство 21 века. На площади в 2,7 гектара разместились три яруса, каждый из которых имеет свое предназначение. На нижнем ярусе расположена вымощенная гранитом площадь, сухой фонтан, места для отдыха, чуть в стороне — баскетбольная площадка и турники; на среднем — много зелени, пешеходные дорожки, детская площадка и уличные тренажеры; на верхнем — беседка, балкон, с которого открывается приятный вид на город, и зона для детских игр.

В парке есть памятник «Стена плача» (напротив находится московская Хоральная синагога), детские площадки рассчитаны на ребят разных возрастов и привлекают даже взрослых: необычный слайдер для бокового скольжения — отличный шанс испытать свою ловкость. Свое название сквер приобрел благодаря местным жителям: именно так они именуют этот район.