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Парк «Горка» 

CHIPS journal 50 минут назад
Фото: CHIPS journal
Этот парк — хороший пример того, как может выглядеть общественное пространство 21 века. На площади в 2,7 гектара разместились три яруса, каждый из которых имеет свое предназначение. На нижнем ярусе расположена вымощенная гранитом площадь, сухой фонтан, места для отдыха, чуть в стороне — баскетбольная площадка и турники; на среднем — много зелени, пешеходные дорожки, детская площадка и уличные тренажеры; на верхнем — беседка, балкон, с которого открывается приятный вид на город, и зона для детских игр.
В парке есть памятник «Стена плача» (напротив находится московская Хоральная синагога), детские площадки рассчитаны на ребят разных возрастов и привлекают даже взрослых: необычный слайдер для бокового скольжения — отличный шанс испытать свою ловкость. Свое название сквер приобрел благодаря местным жителям: именно так они именуют этот район.
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