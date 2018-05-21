Новый состав Молодежного правительства Ямала знает, чем займется в ближайшие два года

Сегодня, 21 мая, в Салехарде прошло первое заседание Молодежного правительства ЯНАО IV состава. Это представители самых разных профессий — педагоги, предприниматели, экономисты, журналист и кладовщик. Все молоды — средний возраст правительства 26 лет и амбициозны.

За плечами у многих уже реализованные социальные проекты, привлеченные на территорию многомиллионные гранты, волонтерская и общественная деятельность, и самое главное — искреннее желание прожить жизнь с пользой. Например, 27 летняя Анна Кукушкина из Надымского района воспитывает троих детей, из которых двое — приемные.

«К сожалению, в моей судьбе тоже была такая история. Мы, взрослые, знаем, что неприятности пройдут, а для детей это самое страшное в жизни. Если бы у меня была возможность, я бы забрала всех. Надеюсь, мы с мужем и дальше будем брать на воспитание детей. Хочется прожить свою жизнь не просто так», — поделилась она и заявила, что совмещать воспитание детей с работой в Молодежном правительстве не боится — у неё хороший тыл и опыт общественной работы.

Поддержку начинаниям Молодежного правительства пообещала вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова . Желание властей понятно — предыдущий состав доказал свою эффективность, заняв первое место в рейтинге Молодежных правительств страны. Именно поэтому сегодня столица Ямала принимает 150 участников из 57 регионов на X съезде Молодежных правительств РФ.

«Мы всегда считали, что молодежь Ямала — это самый главный трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона. Убеждена, что мы должны продолжить начинания, связанные с работой Молодежного правительства. Главное, у вас есть интересные идеи, и вы не боитесь их осуществлять», — напутствовала новый состав Ирина Соколова.

Новый состав уже успел обсудить проекты, которые накануне в качестве самопрезентации представляли специально созданной комиссии. Помимо реализации собственных проектов, в ближайшие два года Молодежное правительство направит усилия на развитие наставничества и формирование комфортной среды. Такой выбор можно назвать логическим продолжением начатой в 2012 году работы. Так, первый состав задал вектора работы молодежной структуры, второй состав разработал флагманские проекты и выдвинул инициативу о создании молодежных советов при главах муниципалитетов, третий — направил усилия на развитие коммуникаций между молодежными структурами с помощью проектных технологий. Это позволило приступить к формированию качественной молодежной политики и реализовать важнейшие социальные проекты, среди которых «Диалог поколений», «Я выбираю Ямал!», «Производственная гимнастика», благотворительная акция «Теплый день» и многие другие.

Традиционно возглавлять Молодежное правительство должен глава региона, заместитель выбирается открытым голосованием. Этот пост за собой уже в третий раз сохранил Григорий Нак.