В Чечне открыли дельфинарий с автодромом и аттракционами

В Чечне открылся развлекательный комплекс «Грозненский дельфинарий», на территории которого помимо бассейнов для дельфинов расположились аттракционы, автодром, театр, ресторан и конный парк.

«Комплекс уникальный. Здесь смогут отдыхать всей семьей, более того он лечебный. Реализация проекта позволила создать до 300 рабочих мест», — сообщил на церемонии открытия глава Чечни Рамзан Кадыров . Его слова передает ТАСС

Первыми гостями дельфинария стали дети погибших сотрудников правоохранительных органов

Строительство комплекса общей площадью более 300 тысяч квадратных метров велось за счет внебюджетных инвестиций и при финансовой поддержке фонда имени Ахмата Кадырова.

«Грозненский дельфинарий» уникальный объект в СКФО, если рассматривать количество аттракционов и качество исполнения работ, то и во всей России. Тут располагаются детские и спортивные аттракционы, пруд, ресторан, парк динозавров, конноспортивный парк — то есть все для того, чтобы и дети, и родители могли бы чувствовать себя комфортно", — рассказал мэр Грозного Муслим Хучиев

Главный объект комплекса — дельфинарий — построен в форме ракушки. В нем находится 8 бассейнов для тренировок и отдыха животны, а также для проведения представлений. В центре дельфинария установлен 12-метровый экран. На нулевом и первом этажах установлены детские аттракционы.

«Наблюдать за водным шоу одновременно смогут 665 человек. Среди обитателей дельфинария, помимо четырех дельфинов, есть и двое ластоногих — северный морской котик и южноамериканский морской лев», — сообщили ТАСС в комплексе.

В дельфинарии также будет работать клиника дельфинотерапии для реабилитации детей с психоэмоциональными расстройствами.

Кроме того, на территории комплекса открыты этнодеревня и первый в регионе контактный зоопарк, а также конно-парковый клуб «Сира Дин».