В Чечне открыли дельфинарий с автодромом и аттракционами 

В Чечне открылся развлекательный комплекс «Грозненский дельфинарий», на территории которого помимо бассейнов для дельфинов расположились аттракционы, автодром, театр, ресторан и конный парк.
«Комплекс уникальный. Здесь смогут отдыхать всей семьей, более того он лечебный. Реализация проекта позволила создать до 300 рабочих мест», — сообщил на церемонии открытия глава Чечни Рамзан Кадыров. Его слова передает ТАСС.
Первыми гостями дельфинария стали дети погибших сотрудников правоохранительных органов.
Строительство комплекса общей площадью более 300 тысяч квадратных метров велось за счет внебюджетных инвестиций и при финансовой поддержке фонда имени Ахмата Кадырова.
«Грозненский дельфинарий» уникальный объект в СКФО, если рассматривать количество аттракционов и качество исполнения работ, то и во всей России. Тут располагаются детские и спортивные аттракционы, пруд, ресторан, парк динозавров, конноспортивный парк — то есть все для того, чтобы и дети, и родители могли бы чувствовать себя комфортно", — рассказал мэр Грозного Муслим Хучиев.
Главный объект комплекса — дельфинарий — построен в форме ракушки. В нем находится 8 бассейнов для тренировок и отдыха животны, а также для проведения представлений. В центре дельфинария установлен 12-метровый экран. На нулевом и первом этажах установлены детские аттракционы.
«Наблюдать за водным шоу одновременно смогут 665 человек. Среди обитателей дельфинария, помимо четырех дельфинов, есть и двое ластоногих — северный морской котик и южноамериканский морской лев», — сообщили ТАСС в комплексе.
В дельфинарии также будет работать клиника дельфинотерапии для реабилитации детей с психоэмоциональными расстройствами.
Кроме того, на территории комплекса открыты этнодеревня и первый в регионе контактный зоопарк, а также конно-парковый клуб «Сира Дин».