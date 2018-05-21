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В Самаре установили железную фигуру черепахи Тортиллы
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В Самаре установили железную фигуру черепахи Тортиллы 

63.ru 22 минуты назад
Фото: 63.ru
В Октябрьском районе появилось несколько новых арт-объектов. На улице Подшипниковой, на участке от проспекта Масленникова до Артиллерийской, установили железную карту мира, футбольный мяч и черепаху Тортиллу с Золотым ключиком. Скульптуры изготовили сотрудники «Самарских коммунальных систем».
Сотрудники компании раскрасили деревья в разные цвета
— Идея благоустроить этот участок Подшипниковой возникла в 2016 году, к 130-летию самарского водопровода. Тогда сотрудники компании сделали подарок себе и жителям близлежащих домов: привели в порядок обочины, покрасили стволы деревьев в разные цвета и установили фигурки веселых человечков из железа, — рассказали в «СКС». — Участок стали называть «Аллеей хорошего настроения».
Как показать, что Земля на 80% состоит из воды?
Количество железных фигур на Подшипниковой увеличивалось в течение двух лет. На зиму скульптуры перевозили в теплые помещения. В этом году часть арт-объектов «переехали» к другим объектам компании. Но им на смену пришли новые произведения железного искусства. Кроме установки фигур сотрудники компании озеленили улицу: высадили цветы и разбили несколько клумб.
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