Меценат подарит дом врачу, который переедет в его родное село

Предприниматель из Петербурга хочет подарить дом молодой семье. При одном условии. Один из супругов должен быть медиком и переехать вместе с семьей в глухую деревню в Челябинской области. Там давно нет доктора. Местным жителям приходится ездить в соседнее село за 15 километров. Почему бизнесмен отважился на такой поступок, выясняла корреспондент «МИР 24» Ольга Жемчугова.

Один кабинет на десять разных процедур. Старая клиника и одна фельдшер-пенсионерка. Раз в неделю она приезжает в деревню. В Султаново сейчас живут 300 человек, и всем приходится ездить в соседнее село за медпомощью. А это — пятнадцать километров.

«Один день мы стоим в очереди — берем направление на анализы. Второй день с утра едем сдавать анализы. На третий день мы едем получать анализы и опять на прием к врачу», — рассказала местная жительница Мавлида Фазылова.

Изменить ситуацию решил житель Петербурга Камиль Хайрулин. Он родился в деревне Султаново.

За родную деревню Камиль переживает и сейчас, даже находясь за тысячи километров. Говорит: врача в Султаново никогда не было. Поэтому решил привлечь кадры на село и построить дом для медика.

«Я хочу, чтобы был фельдшер, у которого опыт. И в то же время чтобы он молодой был, чтобы у них маленькие дети были», — поясняет Камиль Хайрулин.

Врачу, который приедет работать в деревню, бизнесмен подарит дом в 40 квадратных метров. Фундамент для будущего строения закладывают уже сейчас. Рядом построят еще два — для молодых семей. Помогать Камилю Хайрулину будут его две сестры. Они живут в как раз той самой деревне в Челябинской области. Идеям брата давно не удивляются.

«Наш брат с детства был любознательный. Если ему мама покупала машинку, обязательно должен был открыть и посмотреть, где там шофер сидит», — вспоминает Сахрагуль Гатаулина.

Камиля в родной деревне хорошо знают. Помогает всем как может. Многодетной семье корову привез. Деревенских детей отправляет на экскурсии в Петербург. Сейчас хочет открыть в Султаново сыроварню. И вообще — отучить местных уезжать из деревни «по инерции». Хотя жить там, признает, сложнее, чем в городе.

«В деревне надо жить труженику. В городах бездельникам место. А в деревне все-таки труженик нужен», — считает он.

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