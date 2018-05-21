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Специалисты рассказали, кому сложно найти работу в Барнауле
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Специалисты рассказали, кому сложно найти работу в Барнауле 

АиФ — Алтай 9 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Аналитики hh.ru рассказали, каким специалистам сложно найти работу в Барнауле.
В среднем, в городе на 1 вакансию приходится 5,1 резюме. Самая большая конкуренция среди тех, кто впервые ищет работу (12,8 резюме на место), а также среди топ-менеджеров (8,5), юристов (7,5), работников сферы искусства и развлечений (6) и безопасности (5,2).
42% барнаульцев готовы снизить зарплатные ожидания, чтобы найти работу или удержаться на старом месте. 7% работающих горожан считают, что находятся под угрозой увольнения.
Специалисты считают, что в ближайшее время трудности с поиском работы не будут испытывать ИТ-специалисты, медики и квалифицированные рабочие. Остальным рекомендуют постоянно повышать свою квалификацию и поддерживать хорошие отношения с коллегами. «Если есть желание быть востребованным специалистом в любой сфере, то учиться придется постоянно. Слишком уж быстро устаревают знания, полученные когда-то», — советуют специалисты.
Также соискателям рекомендуют чаще самим откликаться на предложения работодателей, а не ждать звонка, а также размещать объявление о поиске работы в социальных сетях, предварительно оценив свой профиль критическим взглядом. Если работа нужна срочно, в резюме стоит указывать среднюю рыночную зарплату.
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