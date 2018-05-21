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Голландский архитектор назвал Дом Советов «исторической красотой»
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Голландский архитектор назвал Дом Советов «исторической красотой» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Дом Советов является «исторической красотой». Объект необходимо открыть для людей как можно скорее. Такое мнение высказал голландский урбанист Вини Маас во время общероссийского форума «Среда для жизни: всё о жилье», пишет ИА Regnum.
https://regnum.ru/news/society/2417819.html
«Это то, что мы делаем с памятниками эпохи Чаушеску в Румынии, и то, что мы покажем на скорой выставке в Петербурге, а именно, что можно сделать со старыми зданиями и старыми материалами. Вы открываете новые исторические слои и грани таких мест, новые направления из дихотомии «старое-новое», выходите на новое пространство», — сказал голландский архитектор.
Вини Маас привёл ещё один пример работы с подобными зданиями — в Албании.
«В центре Тирана есть большая пирамида, которая была символом коммунистической Албании. Всего лишь два дня назад вместе с премьер-министром мы решили, что делать с ней. Она будет открыта для широкого доступа и люди смогут там делать всё, что они хотят. У этой пирамиды есть ступени и платформы, поэтому она станет обитаемым памятником. Может быть, это и есть ответ на вопрос, что делать с такой исторической красотой», — предложил урбанист.
Он также отметил, что «заинтригован» Калининградом и всеми изменениями, которые произошли в его истории.
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