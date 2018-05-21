Голландский архитектор назвал Дом Советов «исторической красотой»

Дом Советов является «исторической красотой». Объект необходимо открыть для людей как можно скорее. Такое мнение высказал голландский урбанист Вини Маас во время общероссийского форума «Среда для жизни: всё о жилье», пишет ИА Regnum

https://regnum.ru/news/society/2417819.html

«Это то, что мы делаем с памятниками эпохи Чаушеску в Румынии, и то, что мы покажем на скорой выставке в Петербурге, а именно, что можно сделать со старыми зданиями и старыми материалами. Вы открываете новые исторические слои и грани таких мест, новые направления из дихотомии «старое-новое», выходите на новое пространство», — сказал голландский архитектор.

Вини Маас привёл ещё один пример работы с подобными зданиями — в Албании.

«В центре Тирана есть большая пирамида, которая была символом коммунистической Албании. Всего лишь два дня назад вместе с премьер-министром мы решили, что делать с ней. Она будет открыта для широкого доступа и люди смогут там делать всё, что они хотят. У этой пирамиды есть ступени и платформы, поэтому она станет обитаемым памятником. Может быть, это и есть ответ на вопрос, что делать с такой исторической красотой», — предложил урбанист.

Он также отметил, что «заинтригован» Калининградом и всеми изменениями, которые произошли в его истории.