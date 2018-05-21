Планы развития здравоохранения Кировской области: передвижные медицинские комплексы, кардиологический центр и ФАПы

Губернатор Кировской области Игорь Васильев на заседании коллегии министерства здравоохранения подвел итоги работы отрасли в 2017 году и наметил основные планы на текущий год, сообщает medkirov.ru.

Глава региона отметил, что приоритетным направлением работы в этом году является борьба с онкологическими заболеваниями. Кроме того, в области запланировано создание крупного кардиологического центра, оснащение ЦРБ передвижными медицинскими комплексами и строительство десяти модульных ФАПов.

Как отметил Игорь Васильев, важным достижением отрасли стало восстановление государственной службы гемодиализа на базе Кировской областной клинической больницы со структурными подразделениями в центральных районных больницах Омутнинского, Вятскополянского и Советского районов.

Восстановлена в городе Кирове, а затем создана в регионе единая государственная служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации.

«В Кировской области стало проще получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Число жителей, которым оказали такие услуги за год увеличилось в разы: 7 769 человек в 2017 году против 5 482 человек в 2016 году», — отметил глава региона.

В 2017 году были достигнуты рекордные для нашего региона показатели смертности — 14,5 на 1000 населения. Снижение смертности произошло по всем основным причинам, а также среди населения трудоспособного возраста — до 494,1 на 100 тысяч населения.

В этом году перед областным министерством здравоохранения и правительством региона поставлена задача реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в котором участвуют 69 учреждений. В рамках нового проекта предстоит доработать имеющиеся и внедрить новые медицинские информационные системы, усовершенствовать маршрутизацию пациентов, провести ремонт в медучреждениях, в первую очередь в детских отделениях стационаров, детских поликлиниках, женских консультациях, перинатальном центре.

Также в Кировской области запланировано создание крупного кардиологического центра, в котором будут применяться современные методы диагностики и лечения, проводиться ранняя послеоперационная реабилитация.

Кроме этого, Игорь Васильев отметил, что для всей системы здравоохранения РФ в 2018 году приоритетным направлением является борьба с онкологическими заболеваниями. Он дал поручение проработать все возможности для оснащения Кировского областного онкологического диспансера современным оборудованием, усовершенствовать систему маршрутизации пациентов, нацелиться на раннее выявление онкологических заболеваний.

Также в 2018 году большое внимание будет уделяться совершенствованию оказания медицинской помощи детям. Планируется установка нового оборудования в детских медицинских учреждениях города Кирова и области.

Для повышения доступности медицинской помощи в отдаленных районах за счет средств федерального бюджета в ЦРБ будут приобретены передвижные медицинские комплексы — флюорографы и маммографы. Кроме этого, в регионе появятся 10 модульных фельдшерских пунктов.

Фото — medkirov.ru