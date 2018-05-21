Глава Калининградской области предложил китайцам инвестировать в игорный бизнес

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил китайским бизнесменам инвестировать в игорный бизнес.

«Это может быть любой по объёмам инвестиций проект. Со своей стороны хотелось бы обратить внимание не только на наши налоговые преференции, но и на следующие перспективные направления для инвестиций. В Калининградской области есть игорная зона, уже построено казино, отдельно стоящий зал игровых автоматов. Инвестор этого проекта планирует расширять комплекс игровой зоны и ищет партнёров для строительства гостиниц, ресторанов и других объектов», — цитирует Алиханова сайт Корпорации развития Калининградской области.