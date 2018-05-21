Ещё
Глава Калининградской области предложил китайцам инвестировать в игорный бизнес
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Глава Калининградской области предложил китайцам инвестировать в игорный бизнес 

Чемпионат.com 2 часа назад
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил китайским бизнесменам инвестировать в игорный бизнес.
«Это может быть любой по объёмам инвестиций проект. Со своей стороны хотелось бы обратить внимание не только на наши налоговые преференции, но и на следующие перспективные направления для инвестиций. В Калининградской области есть игорная зона, уже построено казино, отдельно стоящий зал игровых автоматов. Инвестор этого проекта планирует расширять комплекс игровой зоны и ищет партнёров для строительства гостиниц, ресторанов и других объектов», — цитирует Алиханова сайт Корпорации развития Калининградской области.
Чемпионат.com: последние новости
Мария Шарапова презентовала автобиографию и пообщалась с фанатами У всех российских чемпионов-ходоков нашли допинг Рюзи Имаи. Маленькая копия Брюса Ли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е74
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение