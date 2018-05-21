Кендалл Дженнер стала лицом Longchamp

Французский аксессуарный бренд представил новое видео «The Encounter» («Встреча»). Его главной героиней стала Кендалл Дженнер , модель и младшая сестра Ким Кардашьян . Напомним, в начале мая стало известно, что 22-летняя манекенщица стала амбассадором Longchamp. Тогда же в Сети появились первые кадры с бекстейджа осенне-зимней истории марки. Автором кампейна выступил режиссер Джон Кристофер Пина.

Съемки 60-секундного ролика проходили в Париже. Его действие разворачивается на рассвете на фоне самых известных локаций французской столицы — Монмартра, базилики Сакре-Кёр, Вандомской площади и Национальной библиотеки. Вместе с Кендалл в кадре появляется лошадь, на встречу с которой она торопится. Причина появления скакуна в кампейне не случайна. Жокей, скачущий на лошади, является символом Longchamp, основанного в 1948 году.