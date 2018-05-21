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Кендалл Дженнер стала лицом Longchamp
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Кендалл Дженнер стала лицом Longchamp 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Французский аксессуарный бренд представил новое видео «The Encounter» («Встреча»). Его главной героиней стала Кендалл Дженнер, модель и младшая сестра Ким Кардашьян. Напомним, в начале мая стало известно, что 22-летняя манекенщица стала амбассадором Longchamp. Тогда же в Сети появились первые кадры с бекстейджа осенне-зимней истории марки. Автором кампейна выступил режиссер Джон Кристофер Пина.
Съемки 60-секундного ролика проходили в Париже. Его действие разворачивается на рассвете на фоне самых известных локаций французской столицы — Монмартра, базилики Сакре-Кёр, Вандомской площади и Национальной библиотеки. Вместе с Кендалл в кадре появляется лошадь, на встречу с которой она торопится. Причина появления скакуна в кампейне не случайна. Жокей, скачущий на лошади, является символом Longchamp, основанного в 1948 году.
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