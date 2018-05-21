Мультфильм «Эверест» переименовали в «Отвратительный»

Студии Pearl и DreamWorks Animation решили сменить название мультфильма «Эверест» на более звучное — «Отвратительный». Сейчас этот мультик находится в производстве, а на экранах он появится с 27 сентября следующего года.

«Отвратительный» — это история о встрече людей и йети. Озорная компания натыкается на мифическое существо и пытается помочь ему найти свою семью. Происходит это все на Эвересте, оттого и предыдущее название.

Над мультфильмом работает режиссер Джилл Калтон («Корпорация монстров», «Сезон охоты»), сценарист Уильям Дэвис («Как приручить дракона», «Кот в сапогах»), а в озвучке поучаствуют Хлоя Беннет и Клаудия Ким.

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