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Мультфильм «Эверест» переименовали в «Отвратительный»
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Мультфильм «Эверест» переименовали в «Отвратительный» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Студии Pearl и DreamWorks Animation решили сменить название мультфильма «Эверест» на более звучное — «Отвратительный». Сейчас этот мультик находится в производстве, а на экранах он появится с 27 сентября следующего года.
«Отвратительный» — это история о встрече людей и йети. Озорная компания натыкается на мифическое существо и пытается помочь ему найти свою семью. Происходит это все на Эвересте, оттого и предыдущее название.
Над мультфильмом работает режиссер Джилл Калтон («Корпорация монстров», «Сезон охоты»), сценарист Уильям Дэвис («Как приручить дракона», «Кот в сапогах»), а в озвучке поучаствуют Хлоя Беннет и Клаудия Ким.
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