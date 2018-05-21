Ещё
Княгинине состоялся пятый районный Форум молодых семей, посвященный празднованию Международного дня семьи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Княгинине состоялся пятый районный Форум молодых семей, посвященный празднованию Международного дня семьи 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Княгинине состоялся пятый районный Форум молодых семей, посвященный празднованию Международного дня семьиК участию в нем были приглашены представители молодых семей, специалисты и руководители органов молодежной политики и члены клуба молодых семей «Двое+». Клуб был создан в районе два года назад, и сегодня он объединяет более сорока супружеских пар. В рамках Форума прошли различные мероприятия, направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей, профилактику конфликтов в семье, получение молодыми семьями информации о формах и способах поддержки семьи со стороны государства. Форматы мероприятий были выбраны разнообразные: мастер-классы, дискуссионные площадки, встречи с представителями органов власти района. Глава местного самоуправления Княгининского района Дмитрий Тараканов, принявший участие в работе форума, подчеркнул: «Роль семьи в судьбе отдельного человека и в судьбе целого государства понятна без всяких разъяснений.
Семья — один из самых древних и устойчивых социальных институтов: меняется уклад жизни, меняются взгляды людей на окружающий мир, меняется социальная роль мужчины и женщины в обществе, но роль и значение семьи сохраняется. Все, чего добивается в этом мире человек, происходит благодаря семье — это наша духовная и нравственная опора на протяжении всей жизни». Молодые активные семьи— победители районных конкурсов были отмечены благодарстванными письмами отдела культуры и молодежной политики. Основная тематика работы форума была связана с патриотическим направлением, поэтому его гостям и участникам была показана театрализованная постановка «Вечно живые».
Нижегородская правда: последние новости
Ежегодная акция «Спешите делать добро» впервые пройдет сразу в двух ресторанах Нижнего Новгорода Банк России показал нижегородцам, как он выглядит изнутри Загадка для Шерлока Хомса. Разыскивается Андрейка с фотографии 1980 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е74
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение