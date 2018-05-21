Княгинине состоялся пятый районный Форум молодых семей, посвященный празднованию Международного дня семьи

Княгинине состоялся пятый районный Форум молодых семей, посвященный празднованию Международного дня семьиК участию в нем были приглашены представители молодых семей, специалисты и руководители органов молодежной политики и члены клуба молодых семей «Двое+». Клуб был создан в районе два года назад, и сегодня он объединяет более сорока супружеских пар. В рамках Форума прошли различные мероприятия, направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей, профилактику конфликтов в семье, получение молодыми семьями информации о формах и способах поддержки семьи со стороны государства. Форматы мероприятий были выбраны разнообразные: мастер-классы, дискуссионные площадки, встречи с представителями органов власти района. Глава местного самоуправления Княгининского района Дмитрий Тараканов, принявший участие в работе форума, подчеркнул: «Роль семьи в судьбе отдельного человека и в судьбе целого государства понятна без всяких разъяснений.

Семья — один из самых древних и устойчивых социальных институтов: меняется уклад жизни, меняются взгляды людей на окружающий мир, меняется социальная роль мужчины и женщины в обществе, но роль и значение семьи сохраняется. Все, чего добивается в этом мире человек, происходит благодаря семье — это наша духовная и нравственная опора на протяжении всей жизни». Молодые активные семьи— победители районных конкурсов были отмечены благодарстванными письмами отдела культуры и молодежной политики. Основная тематика работы форума была связана с патриотическим направлением, поэтому его гостям и участникам была показана театрализованная постановка «Вечно живые».