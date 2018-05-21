Удобная парковка, шиномонтаж и 100 внедорожников ждут автолюбителей на «НАШЕСТВИИ» 2018

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» — это не только торжество музыки, возможность насладиться живыми выступлениями легенд качественной отечественной музыки и открыть для себя новых талантливых артистов, но и прекрасная возможность провести незабываемые выходные на свежем воздухе всей семьей, компанией друзей или коллег. «Главное приключение года» давно вошло в разряд крупнейших мультиформатных мероприятий на территории России, поэтому организаторы прикладывают все усилия, чтобы обеспечить комфортное и удобное пребывание на территории фестиваля.

3, 4 и 5 августа 2018 года, помимо запоминающегося лайн-апа и праздничных трек-листов от культовых музыкантов нашего времени, для всех гостей «НАШЕСТВИЯ» 2018 будет доступен ряд бесплатных инфраструктурных опций.

«Помощь автовладельцам на парковке»: всем, кто попал в затруднительное положение с личным транспортом, будет оказана профессиональная помощь:зарядка аккумулятора, экстренный запуск двигателя, помощь в замене колеса, мелкий ремонт, экстренное вскрытие и разблокировка автомобиля для потерявших ключи автовладельцев.

«Клуб внедорожников»: несмотря на то, что в этом году организаторы уделили особенное внимание укреплению заездов и выездов с парковок фестиваля, для оказания экстренной помощи на месте будут дежурить 100 внедорожников.

«Прачечная»: для повышения уровня комфортабельного пребывания на поле, для всех гостей будут доступны стиральные и сушильные машины.

«Детские и спортивные площадки»: расширенная и модернизированная площадка для детей придется по вкусу малышам разных возрастов, а любители активного образа жизни с удовольствием смогут провести время за спортивными состязаниями.

«Лектории»: на специально оборудованных площадках с мастер-классами выступят музыканты, актёры, писатели и поэты; также в течение фестиваля лекторий будет работать как кинотеатр.

«Кинозал под открытым небом»: организаторы позаботились о самых романтичных гостях «НАШЕСТВИЯ» 2018 — все желающие смогут насладиться просмотром известных кинофильмов под яркими августовскими звездами Тверской области.

Особенное внимание организаторы уделили сцене «НАШЕ 2.0»: в связи с впечатляющим списком артистов второй сцены, ее месторасположение переносится в более комфортное и удобное место. Ознакомиться с новой схемой фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2018 можно на официальном сайте nashestvie.ru.

Напоминаем, что в этот праздничный год — в 2018 радиостанция НАШЕ Радио отмечает 20-летие — на сцену фестиваля с лучшими песнями выйдут: «Алиса», «Ария», Вадим Самойлов , «Калинов мост», «КняzZ», «Кукрыниксы», «Наив», «Ночные снайперы», «Пикник», «Серьга», «Сплин», «Uma2rmaH», «Ундервуд», «Animal джаZ», «LOUNA», «25/17» и другие коллективы.

Но это далеко не все сюрпризы от организаторов «Главного приключения года». Не пропустите супер-анонсы!

Подробности на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио».