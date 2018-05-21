10 фильмов про женщин, у которых лучше не стоять на пути

На ivi премьера экшн-триллера «Гордая Мэри», в котором неукротимая Тараджи П. Хенсон в буквальном смысле идет к цели по трупам своих врагов. В честь этого события вспоминаем еще несколько фильмов о женщинах, с которыми лучше не связываться.

Гордая Мэри

Гордая Мэри

Выполнив очередной заказ, наемная убийца Мэри оставляет сиротой маленького Дэнни. С тех самых пор она приглядывает за ним издалека, чувствуя свою вину. Когда мальчик вовлекается в преступный мир, то Мэри решает сделать все, чтобы не допустить этого. Взрывная блондинка

Взрывная блондинка

Картина, снятая на основе комикса The Coldest City, рассказывает об агенте британской разведки MI6, которая отправляется в Берлин, чтобы расследовать убийство другого шпиона и вернуть пропавший список двойных агентов. Секретный агент

Секретный агент

Агента ЦРУ Элис Рэйнсин подставили, и теперь террористам известна секретная информация. Ей необходимо исправить свою ошибку, иначе Лондон подвергнется биологической атаке. Беда в том, что Элис не знает, кому можно, а кому нельзя доверять. Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Прошло несколько месяцев с тех пор, как дочь Милдред Хейс изнасиловали и убили, а преступник до сих пор не найден. Не дождавшаяся правосудия мать берет в аренду три билборда, расположенные на въезде в город, и размещает на них послание к главе полиции Уильяму Уиллоуби. Джейн берет ружье

Джейн берет ружье

Динамичный вестерн о Джейн, которой придется вспомнить свое прошлое, взяться за ружье и защитить свой дом и дочь от целой банды головорезов. Солт

Эвелин Солт — совершенное оружие и действующий агент ЦРУ. Ей чудом удается избежать северокорейской тюрьмы, её необоснованно обвиняют в работе на русскую разведку, и необходимость восстановить честь своего имени придаёт ей сил. Чудо-женщина

Чудо-женщина

Принцесса амазонок Диана всю свою жизнь жила на изолированном от внешнего мира острове Фемискира, где ее с самого детства тренировали, чтобы она стала несокрушимой воительницей. Когда от спасенного ею военного летчика Диана узнает о сокрушившей мир войне, она решает покинуть родной остров, чтобы помочь людям. Похищение

Похищение

Мать-одиночка Клара Дайсон отправляется со своим сыном в парк и даже не представляет, что прогулка закончится адом. Её сына похитят, полиция будет бездействовать, а сама она кинется за сыном без страха, раздумий и телефона. И её не остановить. Убить Билла

Убить Билла

Киллершу Черную Мамбу по поручению ее бывшего босса и любовника пытается убить отряд элитных наемников. Несмотря на жуткие побои, девушка выживает, но впадает в кому. Спустя пять лет Мамба просыпается в больничной палате с желанием жить и мстить. Пленница. Побег

Пленница. Побег

Кто сказал, что быть рыцарем — не женское дело? Если ты — девятнадцатилетняя девушка в средневековой Норвегии, всю твою семью убили грабители, и на тебя у них не самые безобидные планы, то ничего не остается, кроме как постоять за себя. Да так, что не каждый мужчина бы справился!