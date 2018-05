6 сильных драматических фильмов о зомби

На ivi появился новый фильм на тему зомби-апокалипсиса — «Третья волна зомби». По этому случаю мы собрали еще несколько драм, для которых это не просто ужастик и адреналиновое развлечение, а повод поднять более серьезные вопросы о людях и их природе.

The Cured, 2018

На Землю пришел зомби-апокалипсис, но многие люди не только умудрились выжить, но и создали лекарство, которое нейтрализует вирус. К бывшим зомби возвращается ясность ума, пора возвращаться в общество. Но есть проблема: выздоровевшие помнят свое страшное прошлое, и выжившие тоже помнят, что те творили, пока были под действием вируса. Им будет очень сложно найти общий язык и простить друг друга.

Новая эра Z The Girl with All the Gifts, 2016

Новая эра Z В мире, пережившем зомби-апокалипсис, осталось очень мало людей. Зато подросли дети, родившиеся от беременных зомбачек. Малыши умны, любознательны и добры, правда, только до тех пор, пока не почуют человеческий запах. Тогда милые детишки превращаются в безжалостных убийц. И сложно сказать, что хуже — это или те люди, которые держат мутантов в кандалах в надежде однажды добыть из них лекарство для незараженных людей.

28 Days Later… 2002

Вам повезло, вы очнулись от комы, вот только весь остальной мир погрузился в какой-то кошмарный сон. Первый человек, которого вы встретили, пытается вами пообедать. Но потом постепенно вы понимаете, что зомби — это, конечно, неприятно, но вполне предсказуемо. А вот люди, которые хотят выжить — это настоящая опасность. Режиссер Дэнни Бойл создал весьма атмосферный фильм в пустом Лондоне.

Тепло наших тел Warm Bodies, 2013

Тепло наших тел Оптимистичная история о том, что любовь сильнее агрессии. Юный и внимательный к красоте жизни зомби проникается добрыми чувствами к потенциальной добыче — хорошенькой, вкусной девушке. Вместо того, чтобы съесть, он начинает защищать ее от своих собратьев.

I Am Legend, 2007

Роберт Невилл живет в пустом и постепенно захватываемом природой Нью-Йорке. Его соседи по городу — зараженные люди, которые, к счастью, не могут выходить на улицы днем. Но ночью все вокруг в их власти. Они упорно охотятся за единственным выжившим, а тот пытается найти лекарство от вируса, уничтожившего цивилизацию, и мало-помалу дичает.

Busanhaeng, 2016

У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное, и на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан придется бороться за выживание. И, пожалуй, многие могли бы спастись, если бы не эгоизм некоторых товарищей по несчастью, теряющих от страха человеческий облик.