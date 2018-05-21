Мозговой штурм во имя добра

Sobesednik.ru понаблюдал за развитием важных социальных проектов прямо в офисе компании «Мегафон».

Четвертая ежегодная конференция «Добро» в этот раз впервые прошла в формате хакатона (своего рода некий мозговой штурм, когда специалисты из разных сфер работают над общим проектом).

Два дня 24 команды различных НКО со всей страны разрабатывали прототипы собственных социальных проектов для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность представить их потенциальным инвесторам, а лучшие из них даже получили поддержку от организаторов хакатона.

Два дня специалисты и волонтеры учились создавать сайты и мобильные приложения для своих подопечных: для детей-сирот, для людей с ограниченными возможностями, для следж-хоккеистов. В этом им помогали спецы и создатели уже успешных социальных проектов, таких как Charity Shop (занимается сбором и продажей б\у одежды, вся прибыль уходит на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, с ментальными нарушениями, бывших бездомных, выпускников детских домов, пенсионеров), IT-эксперты, проджект-менеджеры и разработчики компаний организаторов хакатона — Mail.ru Group, «МегаФона» и «Металлоинвеста».

НКО не только работали над своими проектами, но и прослушали лекции о развитии индустрии PhilTech, о применении digital-инструментов в благотворительности и о подготовке презентаций.

Одним из отличившихся проектов, который получит со стороны организаторов, стал «Хранители детства». Этот проект помогает детям, оставшимся без попечения, найти свое место в жизни: пройти профориентацию, практику и даже в последствии устроиться на работу.

Директор «Хранителей детства» Анна Кочинева рассказала в интервью Sobesednik.ru о важности и сложностях их работы:

— Мы не трудоустраиваем детей, — сразу расставляет точки над «и» Анна. — Мы работаем с детьми до 18 лет: в течении года они проходят профориентационную программу (мастер-классы, экскурсии, встречи, лекции и так далее), знакомятся с профессиями, выбирают то, что им по душе, и, как правило, летом, во время каникул, мы их отправляем на стажировки в различные компании. На стажировки мы отправляем лучших: самых внимательных, активных и заинтересованных. Кстати, помимо прохождения профориентационного курса обязательным условием является и волонтерская активность: например, ребята выезжали на субботник вместе с сотрудниками компании IKEA в лесопарке.

Анна Кочинева

— Вы хотите привить детям любовь к труду?

— Именно, но еще мы хотим показать, что многое зависит от них самих и что они тоже несут ответственность как за себя, так и за окружающий их мир. Например, многие удивлялись: почему вдруг сотрудники крупной компании в свой выходной выезжают убирать мусор, хотя это не входит в их обязанности. Или, к примеру, ребята прошлым летом помогали в Charity Shop, ездили в дом престарелых. Так наши подопечные узнают, что есть проблемы, которые гораздо серьезнее, чем у детей-сирот, и есть люди, которые еще более несчастны. А главное — узнают, что они могут кому-то сами помочь.

— Вы работаете только с Москвой?

— Нет, мы уже работаем в пяти регионах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону. Всего же сейчас у нас занимаются порядка 300 детей, и 60 из них этим летом пройдут стажировку. В Москве мы работаем с пятью детскими домами. Причем один из этих детских домов хоть и относится к Москве, но лишь формально. На самом же деле находится он в 80 км от столицы — в Ступинском районе. Мы пытаемся им помочь и в этом году нашли партнера, который весной на каникулы помог нам вывезти ребят в Москву. Дети были заняты с утра до ночи: у них были и мастер-классы, и культурная программа… Летом несколько человек из этого детского учреждения, которые поедут поступать в Москву, будут уже проходить нашу стажировку.

— Можно ли выбрать индивидуальную стажировку?

— Конечно, это не так часто случается, но иногда нам удается найти под конкретного ребенка то место, которое ему идеально подходит. Например, у нас есть девочка, которая хотела стать флористом. Мы договорились, и она прошла стажировку в одном из цветочных салонов.

По словам Анны, их проект действительно помогает детям, оставшимся без попечения родителей, не потеряться в этом мире, а найти свое место в профессии и в жизни. Ведь зачастую воспитанники детских домов идут учиться в колледжи на те профессии, на которые проще поступить — на поваров, парикмахеров. Благодаря помощи «Хранителей детства» каждый ребенок больше узнает о различных профессиях и имеет возможность заранее познакомиться с интересными вакансиями.

Фоторепортаж: Хакатон ДОБРО 2018