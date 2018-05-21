Появился первый постер нового мультсериала про принцессу Ши-ру

DreamWorks Animation Television и Netflix показали, как будет выглядеть новая Ши-ра в мультсериале She-Ra и Princesses of Power. Правда, не совсем показали — на постере и лица принцессы не разглядишь, зато стал хоть немного понятен стиль анимации. Увидеть, каким получится возвращение знаменитой героини 80-ых, мы сможем в конце этого года.

В озвучке мультсериала примут участие Эйми Карреро , Карен Фукухара, Маркус Скрибнер и другие. В режиссерском кресле Ноэль Стивенсон (новые «Утиные истории»), продюсер — Чак Остин («Вселенная Стивена»).

Пока неизвестно, будет ли история Ши-ры такой же, какой она была в 80-ые. В мультфильме «Непобедимая принцесса Ши-ра» сирота по имени Адора получала волшебный меч, который давал ей суперсилы. Вместе с другими принцессами она сражалась с Ордой, захватившей планету Этерию.

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