В Конькове организовали концерт для представителей старшего поколения

16 мая школа № 1273 гостеприимно распахнула двери для ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны и тружеников тыла, проживающих в нашем районе. Для дорогих гостей в актовом зале второго школьного отделения организовали концерт с участием школьников района и приглашенных артистов.

Они исполнили для бабушек и дедушек зажигательные танцы, прочитали письма военных лет. Под аккомпанемент гармони звучали русские народные песни. Представители старшего поколения подпевали известным песням.