В Конькове организовали концерт для представителей старшего поколения 

16 мая школа № 1273 гостеприимно распахнула двери для ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны и тружеников тыла, проживающих в нашем районе. Для дорогих гостей в актовом зале второго школьного отделения организовали концерт с участием школьников района и приглашенных артистов.
Они исполнили для бабушек и дедушек зажигательные танцы, прочитали письма военных лет. Под аккомпанемент гармони звучали русские народные песни. Представители старшего поколения подпевали известным песням.
С прошедшим праздником Великой Победы гостей поздравил глава муниципального округа Коньково Сергей Соколов. Он выразил благодарность от имени всех жителей района Коньково за мужество, доблесть и отвагу, пожелал всем присутствующим в зале крепкого здоровья.