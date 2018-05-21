Элитные крымские тюльпаны: 46 избранных сортов

Заключительный фоторепортаж с 11 парада тюльпанов в Крыму по традиции посвящен тем сортам, которые удались на большом хризантемном поле Никитского ботанического сада (Сада).

Тюльпан садовый сорт Virichic

Справедливости ради хочу отметить, что в этом году все сорта на выставке выглядели роскошно, и это не случайно: выставочное поле было хорошо подготовлено, на него были высажены элитные здоровые луковицы.

Тюльпан садовый сорт Dancing Snow

'Dancing Snow', фото автора За всеми посадками был организован надлежащий уход: своевременные подкормки, достаточный полив, регулярные прополки и рыхление грунта.

Тюльпан садовый сорт Antoinette

'Antoinette', фото автора Глядя на грандиозный объем парада, нетрудно представить, какой огромный труд вложен в создание этого феерическое зрелища, достойного самых высоких похвал!

Отечественный сорт Скиф один из самых поздноцветущих тюльпанов

'Скиф' один из самых поздноцветущих тюльпанов, фото автора Поэтому сегодня я хочу поблагодарить всех, кто трудился над его созданием: Людмилу Максимовну Александрову — куратора коллекции тюльпанов, которая бережно сохраняет генофонд Никитского ботанического сада, выращивает элитный посадочный материал, ведет отечественную селекцию.

Очень красивый сорт этого парада Charade

'Charade', фото автора Большое спасибо рабочим, которые непосредственно посадили и вырастили тюльпаны, чтобы мы могли сполна насладиться красотой их цветения.

Очаровательный сорт выставки Ballade Dream

'Ballade Dream', фото автора И, если вы готовы, тогда давайте вместе еще раз заглянем на тюльпановое поле Сада, чтобы восхититься красотой любимых цветов шейхов, султанов, президентов и обыкновенных дачников.

Страстные красные тюльпаны

Они очаровывают необыкновенной аурой, они символизируют страстную любовь, их энергетика потрясающе сильна. Букет из алых тюльпанов (особенно хорош сорт с изящными цветками 'Lily Chic') — идеальный способ для признания в любви без слов!

Тюльпан садовый сорт Lily Chic

'Lily Chic', фото автора Крупные бокаловидные цветки (как у сорта 'Red Impression') покорили сердца всех посетителей выставки, даже тех, которые весьма далеки от романтики.

Тюльпан садовый сорт Red Impression

'Red Impression', фото автора Растопит лед холодных сердец махровый сорт 'Abba'.

Тюльпан садовый сорт Abba

'Abba', фото автора Глядя на красные тюльпаны, понимаешь, почему именно они изображены на художественных полотнах, в ювелирных изделиях, на шелковых тканях. Они — неоспоримые кумиры весны, и они воистину прекрасны!

Оранжевые фавориты

Удивительный шарм сокрыт в этих цветках, наполненных неуемной жизненной энергией.

Тюльпан садовый сорт Andre Citroen

'Andre Citroen', фото автора Простые бокаловидные тюльпаны, как сорт 'Triple A', вновь на пике популярности.

Тюльпан садовый сорт Triple A 'Triple A', фото автора Я уже писала о том, что в последнее время селекция тюльпанов мощно развивает направление бахромчатых махровых сортов. Одна из самых интересных новинок предыдущих лет — оранжево-красный сорт 'Crispion Beauty'. Как же он хорош!

Тюльпан садовый сорт Crispion Beauty

'Crispion Beauty', фото автора Часто в цветниках оранжевые тюльпаны дополняют желтые сорта.

Драгоценные желтые тюльпаны

Они подобны ясным солнечным лучам, мягко освещают нашу жизнь, даря счастье и радость.

Тюльпан садовый сорт Yokohama

'Yokohama', фото автора Большинство желтых тюльпанов вы недавно видели в публикации Тайна желтых тюльпанов. Почему их так любят дизайнеры и садоводы?

Тюльпан садовый сорт Exotic Sun 'Exotic Sun', фото автора Если на вашей даче еще нет желтых тюльпанов, непременно заведите несколько из приглянувшихся современных сортов, ведь цветы этой окраски совсем не к разлуке!

Тюльпан садовый сорт Conqueror

'Conqueror', фото автора Желтые тюльпаны дадут отличные сочетания с голубыми незабудками, фиолетовыми виолами.

Классические белые тюльпаны

От них словно исходит аристократический шарм. Сортам с белыми лепестками под силу превратить вашу дачу в роскошный весенний цветник.

Тюльпан садовый сорт Darwisnow

'Darwisnow', фото автора Их безумно любит наша Светлана (Solan). Она грезит о белой тюльпановой реке на своей даче, и я верю, что мечта ее непременно сбудется.

Тюльпан садовый сорт Double Polar

'Double Polar', фото автора Махровые белые тюльпаны нынче очень популярны. Сорт 'White Liberstar' с волнистыми лепестками — мой любимец.

Тюльпан садовый сорт White Liberstar

'White Liberstar', фото автора В посадках его очарование может усилить нюансный 'Yellow Crown', у которого, несмотря на название, лепестки кремовой окраски.

Тюльпан садовый сорт Yellow Crown

'Yellow Crown', фото автора А вот гармонию в контрасте белые тюльпаны дадут в совместных посадках с фиолетовыми.

Фиолетовые тюльпаны — амбассадоры самого модного цвета 2018 года

Именно они задают тон и диктуют садовую весеннюю моду. И, надо сказать, отлично справляются с возложенной на них ответственной миссией.

Тюльпан садовый сорт Purple Dream

'Purple Dream', фото автора Сочетая фиолетовые сорта с белыми, желтыми, оранжевыми, вы получите красивые весенние композиции.

Тюльпан садовый сорт Bleu Amaible

'Bleu Amaible', фото автора Махровые, лилиецветные и даже зеленоцветковые фиолетовые сорта полны прелести и очарования. Часто они не нуждаются в дополнении. Ими хочется любоваться долго, основательно, без суеты и спешки.

Тюльпан садовый сорт Nightrider

'Nightrider', фото автора При нехватке свободной земли в цветнике их можно посадить с нежно-розовыми сортами, получив нюансные сочетания окрасок.

Импозантные сиреневые тюльпаны

Они более легки, чем фиолетовые сорта. Махровые бахромчатые поражают своей ажурностью.

Тюльпан садовый сорт Crispion Dark

'Crispion Dark', фото автора Они вполне самодостаточны, но, если вводить в весеннюю композицию, можно поддержать их ярко-желтыми, оранжевыми сортами.

Тюльпан садовый сорт Kingston

'Kingston', фото автора Махровый сиреневый сорт 'Double Touch' очаровал меня неспешно открывающимся бутоном.

Тюльпан садовый сорт Double Touch

'Double Touch', фото автора Он обратил на себя внимание многих посетителей парада тюльпанов в Никите.

Малиновые тюльпаны — изюминки выставки

Они всегда вне моды: любимы и востребованы в сельских цветниках и на городских клумбах, хороши в монопосадках и контрастных композициях.

Тюльпан садовый сорт Chato

'Chato', фото автора Махровые и простые сорта одинаково успешно очаровывают как давних любителей тюльпанов, так и тех, кто покамест к ним равнодушен. Сорт 'Merry Go Round' склонен к многоцветковости.

Тюльпан садовый сорт Merry Go Round

'Merry Go Round', фото автора Роскошен малиновый попугайный сорт 'Weber's Parrot'.

Тюльпан садовый сорт Webers Parrot

'Weber's Parrot', фото автора Малиновые тюльпаны в весенних цветниках гармонично смотрятся с розовыми сортами.

Розовые тюльпаны — кумиры парада

Они совсем не просты, как это может показаться на первый взгляд: в их власти зрительно увеличивать границы и связывать воедино большие композиционные пространства.

Тюльпан садовый сорт Prinses Irene Roze

'Prinses Irene Roze', фото автора Розовые сорта очень гармоничны.

Тюльпан садовый сорт Joint Division

'Joint Division', фото автора Они высветляют тенистые уголки дачи.

Тюльпан садовый сорт Algarve

'Algarve', фото автора Их можно использовать как фоновые.

Харизматичные зеленые тюльпаны

Они расцвели поздно, но их необычность очаровала тех, кто посетил Сад в конце апреля.

Тюльпан садовый сорт Virichic

'Virichic', фото автора Зеленый и розовый, зеленый и желтый, зеленый и белый, красный — равно эффектные сорта с травяным оттенком.

Тюльпан садовый сорт Dancing Show

'Dancing Show', фото автора Такие сорта, в зависимости от оттенков, в пространственном положении могут как приближать, так и отдалять перспективу.

Тюльпан садовый сорт Flaming Springgreen

'Flaming Springgreen', фото автора Они несут гармонию и уравновешивают чрезмерно яркую композицию.

Таинственные черные тюльпаны

Есть в них какая-то очаровательная тайна, загадка, даже легкий флер мистики. На параде оказалось два самых темных тюльпана. Махровость сорта 'Black Hero' усилила его экзотичность.

Тюльпан садовый сорт Black Hero

'Black Hero', фото автора Темно-фиолетовый цвет сорта 'Cafe Noire' словно магнитом притягивал к себе посетителей выставки. Белые, желтые соседи-сорта выгодно оттеняли его красоту.

Тюльпан садовый сорт Cafe Noire

'Cafe Noire', фото автора Благодаря тому, что луковиц было высажено множество, посетители выставки смогли увидеть его феерическое цветение в полном объеме.

Пестрые тюльпаны для прекрасного весеннего настроения

В этом году они очаровали меня настолько, что захотелось именно их приобрести для своего небольшого дачного участка.

Тюльпан садовый сорт Belicia

'Belicia', фото автора Прекрасный сорт 'Carnaval de Nice' очень понравился не только мне, но и моим друзьям.

Тюльпан садовый сорт Carnaval de Nice

'Carnaval de Nice', фото автора Гламурный сорт 'Glamour Unique' очаровал всех.

Тюльпан садовый сорт Glamour Unique

'Glamour Unique', фото автора Пленил своей красотой и сорт 'World Expression' — белый, с темно-вишневым рисунком.

Тюльпан садовый сорт World Expression

'World Expression', фото автора Но и это еще не все!

Необычные тюльпаны

Мой рассказ и показ самых лучших тюльпанов 2018 года был бы неполным, оставь я без внимания эти удивительные сорта. Прежде всего, это потрясающе популярный зелено-розово-белый 'Ace Cream'.

Тюльпан садовый сорт Ace Cream

'Ace Cream', фото автора И вот этот махровый зелено-фиолетовый красавец — сорт 'Purple Tower'.

Тюльпан садовый сорт Purple Tower

'Purple Tower', фото автора Следующие два чашевидные махровые сорта, как близнецы-братья, представители одной семьи, о чем свидетельствуют названия сортов.

Тюльпан садовый сорт Princess Unique

'Princess Unique', фото автора Наружные зеленые лепестки также подчеркивают общие черты селекции.

Тюльпан садовый сорт Renow Unique

'Renow Unique', фото автора Удивительный образом изменился во время цветения многоцветковый сорт 'Tricolette', на лепестках которого с каждым днем появлялось все больше и больше ярких мазков.

Тюльпан садовый сорт Tricolette

'Tricolette', фото автора Еще большим преображением поразил удивительный сорт 'Antoinette', цветки которого из светло-желтых при роспуске к концу цветения чудесным образом превратились в розовые.

Тюльпан садовый сорт Antoinette

'Antoinette', фото автора Правда, сорт не может похвастать крупными бокалами, что однозначно не считается недостатком: когда один цветонос величественно несет целый букет (от 2 до 6) очаровательных цветков — зрелище завораживающее! А какие сорта тюльпанов крымского парада цветов этого года очаровали вас, дорогие семидачники?