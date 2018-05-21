Блокбастер для МТС: Нагиев и Тиль Швайгер продвигают партнерство оператора и Apple

Новая федеральная рекламная кампания МТС продвигает акцию по предоставлению двух терабайт мобильного интернета при покупке iPhone X в салонах связи и интернет-магазине оператора. Ролик из кампании был снят режиссером Джоном Муром , ранее работавшим над картиной «Крепкий орешек».

Рекламное видео является блокбастером о непростой жизни напарников-детективов — Дмитрия Нагиева и Тиля Швайгера. Их миссия — восстановить справедливость: покупатели iPhone X имеют право на получение двух терабайтов мобильного интернета в подарок.

Ролик стал необычным для МТС. Снятое в жанре боевика, видео переполнено трюками, взрывами и преследованиями.

Наталия Глаголева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Создавая кампанию, мы понимали, что речь идет об уникальном тандеме — МТС начинает делать выгодные предложения покупателям смартфонов одного из самых любимых брендов мира. Слоган кампании «Эти двое сделают круто» и сами ее герои — невероятно популярные Дмитрий Нагиев и Тиль Швайгер — отражают именно это уникальное сочетание. А выбранный нами жанр блокбастера даже визуально подчеркивает «крутость» партнерства МТС и Apple

Съемки ролика проходили в Барселоне. Команда проекта сообщает, что иногда в кадре актеров дублировали каскадеры.

МТС также анонсировал дальнейшее сотрудничество с Apple в рамках других кампаний, например, по продвижению акции на бесплатное пользование Apple Music на протяжении полугода.

Состав творческой группы:

МТС (клиент)

Наталия Глаголева — директор департамента по маркетинговым коммуникациям Мария Яковлева — начальник отдела маркетинговых коммуникаций Ксения Сергачева — руководитель направления отдела маркетинговых коммуникаций Екатерина Красина — менеджер отдела маркетинговых коммуникаций

BBDO Moscow (агентство)

Андрей Иванов — creative director Дима Николаев — senior copywriter Рома Лыч — senior art-director Ирина Каневская — senior producer Настя Прямилова — client service director Настя Великанова — senior account manager Дима Рубежов — music producer Паша Филиппенко — music producer

Bazelevs (продакшн)

Джон Мур (John Moore) — режиссер Брендан Гелвин (Brendan Galvin) — оператор Валерия Бабурина — продюсер Алеся Стратонова — ассистент продюсера Анна Пушкина — второй режиссер