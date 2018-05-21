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Омская область получит почти 60 млн рублей на реконструкцию здания центра «Эрмитаж-Сибирь»
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Омская область получит почти 60 млн рублей на реконструкцию здания центра «Эрмитаж-Сибирь» 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Омская область получит субсидию от Министерства культуры России в размере 59,86 млн рублей на реконструкцию исторического здания страхового общества «Саламандра», в котором в 2019 году откроется культурно-просветительный центра «Эрмитаж-Сибирь». Об этом говорится в опубликованном в понедельник распоряжении правительства Российской Федерации.
"Выделить Минкультуры России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 59866,8 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на софинансирование капитальных вложений в объект государственной собственности Омской области «Реконструкция объекта культурного наследия „Здание страхового товарищества „Саламандра, 1913 — 1914 годы“, — говорится в документе.
В распоряжении уточняется, что средства выделены в рамках федеральной целевой программы „Культура России (2012 — 2018 годы)“ государственной программы РФ „Развитие культуры и туризма“ на 2013 — 2020 годы для соблюдения графика работ по реконструкции объекта.
Центр „Эрмитаж-Сибирь“ разместится в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено исторического задние страхового общества „Саламандра“ начала XX в. Помимо проведения выставок, здесь музейщиков всей Сибири будут приобщать к уникальным практикам Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.
В июле 2017 года при реставрации этого здания были найдены пять погребений времен бронзового века. Обнаружение практически нетронутых погребений стало для ученых большой удачей, так как многие могилы были разрушены еще при строительстве здания в 1912 году. Обнаруженные экспонаты планируется разместить в фойе „Эрмитаж-Сибири“, чтобы посетители, входя в музей, сразу сталкивались с историей этого места.
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