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Власти Омской области выделят более 40 млн рублей на субсидии молочным фермам
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Власти Омской области выделят более 40 млн рублей на субсидии молочным фермам 

Rambler News Service 57 минут назад
Фото: Новый Омск
Власти Омской области планируют повысить экономическую эффективность производства молока в регионе за счет высокоэнергетических кормов. На субсидии на покупку такого питания и модернизацию молочных ферм в регионе выделено 41,6 млн руб., сообщает «Город55».
Решение было принято на заседании кабинета министров региона.
Ставки и перечень кормовых добавок, попадающих под возмещение расходов, устанавливаются омским Минсельхозом. На эти цели предусмотрено 30 млн руб., отметили в областном правительстве.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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