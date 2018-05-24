Власти Омской области выделят более 40 млн рублей на субсидии молочным фермам 

Власти Омской области планируют повысить экономическую эффективность производства молока в регионе за счет высокоэнергетических кормов. На субсидии на покупку такого питания и модернизацию молочных ферм в регионе выделено 41,6 млн руб., сообщает «Город55».
Решение было принято на заседании кабинета министров региона.
Ставки и перечень кормовых добавок, попадающих под возмещение расходов, устанавливаются омским Минсельхозом. На эти цели предусмотрено 30 млн руб., отметили в областном правительстве.