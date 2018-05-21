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Жителей Черемушек научат технике скрапбукинга
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Жителей Черемушек научат технике скрапбукинга 

Мои Черемушки 41 минуту назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня в центре культуры и искусства «Меридиан» состоится мастер-класс по изготовлению оригинального альбома с помощью скрапбукинга (от английского scrapbook: scrap — вырезка, book — книга). Начало мастер-класса запланировано на 19:00.
Проведет мероприятие талантливый педагог декоративно-прикладного творчества, руководитель кружка «Hand made» Мария Антоненко. «Подробная, пошаговая, инструкция работы в технике скрапбукинга, полученная на мастер-классе, в дальнейшем поможет придумывать свои оригинальные способы создания поделок и оформления подарков», — передают организаторы.
Кроме самого мастер-класса, участникам расскажут много интересного о различных способах декорирования. Например, о дистрессинге — технике состаривания страниц альбомов, или о штампинге — технике создания оригинальных эффектов при помощи чернил, штампов и аппликаторов. Вход в игровую комнату осуществляется по предварительной регистрации.
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