Жителей Черемушек научат технике скрапбукинга

Сегодня в центре культуры и искусства «Меридиан» состоится мастер-класс по изготовлению оригинального альбома с помощью скрапбукинга (от английского scrapbook: scrap — вырезка, book — книга). Начало мастер-класса запланировано на 19:00.

Проведет мероприятие талантливый педагог декоративно-прикладного творчества, руководитель кружка «Hand made» Мария Антоненко. «Подробная, пошаговая, инструкция работы в технике скрапбукинга, полученная на мастер-классе, в дальнейшем поможет придумывать свои оригинальные способы создания поделок и оформления подарков», — передают организаторы.

Кроме самого мастер-класса, участникам расскажут много интересного о различных способах декорирования. Например, о дистрессинге — технике состаривания страниц альбомов, или о штампинге — технике создания оригинальных эффектов при помощи чернил, штампов и аппликаторов. Вход в игровую комнату осуществляется по предварительной регистрации.