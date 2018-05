Международная Букеровская премия. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая 2018 года в Лондоне будет объявлено имя лауреата Международной Букеровской премии — престижной награды в области литературы.

История премии

Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) была учреждена в 2004 году тем же фондом, который с 1969 году вручает Букеровскую премию за произведения, написанные на английском языке. Первоначально Международная Букеровская премия вручалась по совокупности литературных заслуг один раз в два года авторам разных национальностей, чьи книги были опубликованы в Великобритании на английском языке.

С 2016 года премия присуждается ежегодно за одну книгу (роман или сборник рассказов), переведенную на английский язык и опубликованную в Великобритании. С целью поощрения качественных переводов, согласно новому регламенту, денежный приз в размере £50 тыс. (примерно €57 тыс.) делится поровну между автором-победителем и переводчиком.

Кроме того, до 2016 года организаторы премии до вручения награды представляли лишь шорт-лист претендентов. С 2016 года в марте публикуется лонг-лист (13 произведений с указанием авторов и переводчиков), в апреле — шорт-лист (шесть книг). Авторы и переводчики книг, попавших в шорт-лист, получают по £1 тыс.

Присуждение

Административным органом Международной Букеровской премии является консультативный совет, состоящий из 15 человек. Это литераторы, издатели, члены Букеровского фонда и др. По их рекомендации фонд ежегодно выбирает пятерых судей, которые формируют длинный и короткий списки, а также выбирают победителя. Окончательное решение относительно лауреатов принимает фонд.

Лауреаты

Албанский писатель Исмаил Кадаре (род. 1936) стал первым обладателем Международной Букеровской премии в 2005 году. В конце 1950-х годов он учился в Москве в Литературном институте им. А. М. Горького. В 1961 году в СССР была издана книга стихотворений Кадаре. Впоследствии на русский язык также были переведены его романы «Генерал мертвой армии», «Суровая зима» и др.

В 2007 году лауреатом премии стал нигериец Чинуа Ачебе (1930-2013). Его наиболее известное произведение — дебютный роман 1958 года «И пришло разрушение». Это первая часть «африканской трилогии», в которую также вошли книги «Покоя больше нет» и «Стрела бога».

Канадская писательница Элис Манро (род. 1931) получила премию в 2009 году. В 2013 году ей также была присуждена Нобелевская премия в области литературы как «мастеру современного рассказа». На русский язык переведены многие произведения автора, в последние годы в России были изданы сборники рассказов «Дороже самой жизни», «Слишком много счастья», «Танец блаженных теней», «Беглянка» и др.

Американец Филип Рот (род. 1933) был удостоен международного «Букера» в 2011 году. Рот — автор более 20 романов, многие из них переведены на русский язык ("Случай Портного", «Заговор против Америки», «Обыкновенный человек» и др.). В 1998 году он получил Пулитцеровскую премию за роман «Американская пастораль», в 2001 году стал первым в истории лауреатом литературной премии Франца Кафки

Лидия Дэвис (род. 1947) — американская писательница, награжденная премией в 2013 году. Автор нескольких сборников рассказов и эссе, а также романа «Конец истории». Дэвис известна как переводчик с французского ("Госпожи Бовари" Гюстава Флобера , «По направлению к Свану» Марселя Пруста и др.).

Венгерский прозаик Ласло Краснахоркаи (род. 1954) стал лауреатом премии в 2015 году. Он публикуется с 1977 года, основной жанр творчества — антиутопические притчи. Среди наиболее известных работ — романы «Меланхолия сопротивления», «Си-ван-му здесь среди нас» и «Сатанинское танго».

Писательница из Республики Корея Хан Канг (род. 1970) получила премию в 2016 году за роман «Вегетарианка» — сюрреалистическую историю о женщине, которая отказывается от употребления мяса, стремясь превратиться в растение. С корейского языка на английский книгу перевела Дебора Смит.

Израильский писатель Давид Гроссман (род. 1954) был удостоен премии в 2017 году за роман «Лошадь входит в бар». В нем представлена история эстрадного артиста и его взаимоотношений с публикой. С иврита на английский язык книгу перевела Джессика Коэн

Россияне в списках финалистов

Российские писатели дважды включались в шорт-лист Международной Букеровской премии. В 2009 году в число номинантов вошла Людмила Улицкая , в 2013 году — Владимир Сорокин

Международная Букеровская премия 2018 года

Лонг-лист Международной Букеровской премии, состоящий из 13 претендентов, был представлен 12 марта 2018 года. Он включал в себя литераторов из Австрии, Аргентины, Венгрии, Германии, Ирака, Испании, Польши, Республики Корея, Тайваня (КНР) и Франции, в том числе двух лауреатов прошлых лет — Ласло Краснахоркаи и Хан Канг.

12 апреля 2018 года был обнародован шорт-лист из шести авторов. В него вошли Ласло Краснахоркаи (The World Goes On), Хан Канг (The White Book), француженка Виржини Депант (Vernon Subutex 1), испанец Антонио Муньос Молина (Like a Fading Shadow), иракский автор Ахмед Саадави (Frankenstein in Baghdad) и представительница Польши Ольга Токарчук (Flights).

В 2018 году председателем жюри премии является британский прозаик Лайза Аппиньянези.