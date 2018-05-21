В Лондоне вручат литературный «Оскар»

Во вторник, 22 мая, станет известен лауреат Букеровской премии. Имя победителя объявят в Лондоне, в Музее Виктории и Альберта. На приз претендуют шесть авторов, в том числе Ласло Краснахоркаи с романом «Жизнь продолжается», «Белая книга» Хана Канга, а также француженка Виржини Депант, испанец Антонио Муньос Молина, Ахмед Саадави из Ирака и Ольга Токарчук из Польши.

Николай Александров литературный критик «Понятно, что Международная Букеровская премия претендует на такую английскую Нобелевскую премию, и поэтому вручение этой награды связано не только с художественными достижениями того или иного автора, но и с социально-политическим резонансом, которое вызвало то или иное произведение. Понятно, что довольно богатая международная палитра. Но опять-таки повторяю, что социально-политический аспект учитывается не в меньшей степени, чем аспект чисто художественный. И именно поэтому очень часто в число фаворитов входят писатели, которые не слишком хорошо известны отечественной аудитории. Более того, те авторы, которые еще даже не изданы на русском языке. В этом списке просто нет практически ни одного писателя, который за последний год хотя бы как-то прозвучал в России».