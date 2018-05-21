Архивные снимки о грозненском футболе представят в Национальной библиотеке Чечни к ЧМ-2018

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. / ТАСС /. Национальная библиотека Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова к чемпионату мира по футболу подготовила выставку «Легенды грозненского футбола» с фотографиями с 1950-х годов до наших дней, сообщила ТАСС директор учреждения Социта Исраилова.

"Фотовыставка — это наше центральное мероприятие, она откроется 2 июня и пройдет до конца августа. У нас на сегодняшний день уже около 50 фотографий есть, они с 1950-х, 1960-х, 1970-х годов. На наш взгляд, они наиболее ценны сегодня", — сказала Исраилова.

По ее словам, экспозиция будет пополняться материалами из личных архивов жителей Грозного. «К сожалению, трагическая участь постигла фонды библиотек, архивов, поэтому любой документ сегодня очень ценен. Это все собиралось по крупицам, горожане приносили свои фотографии, мы их сканировали и возвращали. На выставке использованы кадры из личных архивов грозненцев, спортсменов, надеемся, что многие еще откликнутся и принесут интересные материалы», — поделилась собеседница агентства.

Будут представлены работы фотографа Николая Кобиашвили, который долгое время работал в газете «Грозненский рабочий». «Нам передали часть его архива, в том числе у него были снимки 1970-х годов, фотографии наших футболистов», — пояснила Исраилова.

Выставку дополнят книгами о футболе в Грозном. «Книг о грозненском футболе написано мало, но благодаря людям нам удалось собрать хотя бы такой малый архив. Книги стали одним из источников составления экспозиции, поэтому фотовыставку мы дополним этими изданиями, газетными и журнальными публикациями», — отметила она.

Часть экспозиции посвятят сборной команде Египта по футболу, которая выбрала в качестве базы столицу Чечни и сыграет на чемпионате мира впервые за 28 лет. «Мы дополним экспозицию материалами об этой команде, тем более что там играет легендарный футболист, который является кумиром для многих грозненцев — Мохаммед Салах », — добавила директор библиотеки.

О библиотеке

Национальная библиотека Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова — одна из старейших на Северном Кавказе — была основана в 1904 году. В первой половине 1990-х объем ее фондов превышал 2,6 млн единиц хранения, однако в ходе двух военных кампаний книгохранилище было полностью уничтожено. Всего библиотеки республики лишились тогда 60 млн книг и документов.

23 марта 2013 года состоялось открытие нового здания библиотеки. Оно располагается в центре Грозного. В 2016 году на базе библиотеки открыли первый на Северном Кавказе региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина . Это дало возможность читателям пользоваться 420 тыс. электронных копий архивных документов, различных книг, получить доступ к архиву фотодокументов и кинохроники.

В последние годы коллекция библиотеки активно пополнялась: помощь ей оказывают не только власти республики, но и добровольцы — разъехавшиеся по всей стране уроженцы Грозного, коллеги из библиотек России и ближнего зарубежья. Фонды главного государственного книгохранилища Чечни сегодня на 60-70% состоят из таких частных пожертвований. Это более 140 тыс. книг, около 120 тыс. экземпляров документов, в том числе 6 тыс. документов на чеченском языке.