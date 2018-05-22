Национальная библиотека Чечни проведет встречи с футболистами в дни ЧМ-2018

ГРОЗНЫЙ, 22 мая. / ТАСС /. Национальная библиотека Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова в дни чемпионата мира по футболу проведет встречи с футболистам «Терека» и «Ахмата». Об этом ТАСС сообщила директор учреждения Социта Исраилова.

"Мы думаем, что нашим молодым читателям особенно будет интересно познакомиться с легендарной командой «Терек», пообщаться с футболистами, которые там играли. Мы запланировали целую серию встреч, в том числе с молодыми и подающими надежду игроками из клуба «Ахмат», — сказала Исраилова.

По ее словам, первая встреча пройдет 2 июня. «К нам придет известный футболист, он стоял у истоков грозненского „Терека“ — Руслан Гаргаев, сегодня тренирует юных спортсменов. Это уникальный человек, который очень любит свое дело и может говорить про футбол бесконечно. Ему понравилась наша идея, он планирует привести игроков „Терека“, — отметила она.

Такие мероприятия будут проводить в библиотеке в течение всего чемпионата мира по футболу. Одновременно в учреждении будет работать выставка „Легенды грозненского футбола“ с архивными снимками с 1950-х годов до наших дней.

Национальная библиотека Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова — одна из старейших на Северном Кавказе, была основана в 1904 году. В первой половине 1990-х объем ее фондов превышал 2,6 млн единиц хранения, однако в ходе двух военных кампаний книгохранилище было полностью уничтожено. Фонды главного государственного книгохранилища Чечни сегодня на 60-70% состоят из таких частных пожертвований. Это более 140 тыс. книг, около 120 тыс. экземпляров документов, в том числе 6 тыс. документов на чеченском языке.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.