В «АиФ на Енисее» состоялся круглый стол по летнему травматизму 

Летом количество тех, кто получает травмы, увеличивается на 30 процентов. Причем, в основном, это дети. Об этом рассказали эксперты круглого стола по летнему травматизму, который прошел в «АиФ на Енисее». Участие в нем приняли представители МЧС, ГИБДД, министерства образования, здравоохранения, Красноярской железной дороги, филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго».
По оценкам выступающих, прошлое лето 2017 года в Красноярском крае оказалось достаточно благополучным: количество тех, кто погиб или получил травмы из-за несчастных случаев существенно снизилось. Во многом, это благодаря профилактическим мерам. Так, предприятия, чьи объекты представляют опасность для человека ежегодно тратят сотни миллионов рублей, чтобы предотвратить смертность и травмированность населения.
Между тем, важно, чтобы жители края знали элементарные правила безопасности. «АиФ на Енисее» каждый год в преддверии лета на своих страницах публикует рекомендации о том, как обезопасить себя и своих детей. Читайте большой материал по итогам круглого стола в следующем номере еженедельника.