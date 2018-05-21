В «АиФ на Енисее» состоялся круглый стол по летнему травматизму

По оценкам выступающих, прошлое лето 2017 года в Красноярском крае оказалось достаточно благополучным: количество тех, кто погиб или получил травмы из-за несчастных случаев существенно снизилось. Во многом, это благодаря профилактическим мерам. Так, предприятия, чьи объекты представляют опасность для человека ежегодно тратят сотни миллионов рублей, чтобы предотвратить смертность и травмированность населения.

Между тем, важно, чтобы жители края знали элементарные правила безопасности. «АиФ на Енисее» каждый год в преддверии лета на своих страницах публикует рекомендации о том, как обезопасить себя и своих детей. Читайте большой материал по итогам круглого стола в следующем номере еженедельника.