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Нарышкин предложил установить памятник Александру III в Гатчине
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Нарышкин предложил установить памятник Александру III в Гатчине 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин предложил установить памятник Александру III в пригороде Петербурга Гатчине и объявил конкурс на его создание.
"Есть идея использовать сохранившийся проект памятника скульптора Павла Трубецкого… Проект памятника, сидящего в кресле императора, предлагается установить во дворе Большого Гатчинского дворца", — сказал Нарышкин на совете отделения РИО в Петербурге.
Он отметил, что в текущем году исполняется 200-летие со дня рождения российского императора Александра II, что является поводом для осмысления исторической роли и его сына Александра III.
Нарышкин напомнил, что Трубецкой создал два проекта памятника императору, один из которых, конную фигуру, воплотили в бронзе на Знаменской площади. Затем этот памятник был перенесен во двор Мраморного дворца. Второй проект планируется реализовать в Гатчине после необходимых процедур конкурса, который объявлен РИО, отметил Нарышкин.
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