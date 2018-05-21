В этом году 19 некоммерческих организаций получили субсидии из бюджета Иркутска

В числе этих организаций — четыре НКО, работающие с семьями с детьми-инвалидами. О праве на социальную помощь рассказала на круглом столе «Семейное жизнеустройство детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» руководитель отдела социальной помощи департамента здравоохранения и социальной помощи населению иркутской администрации Ольга Дубровина

По словам Дубровиной, средства субсидий общественные организации используют для решения вопросов социально-культурной реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общество, а также на создание подходящих условий для того, чтобы развить социально-трудовые навыки детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, из иркутской казны оказывается адресная материальная помощь отдельным категориям иркутян: к примеру, семьям с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, у которых диагностированы онкологические или гематологические заболевания, инсулинозависимая форма сахарного диабета. Такая категория семей может получить не только субсидии от НКО, но и воспользоваться другими дополнительными мерами социальной поддержки из бюджета Иркутска.

«Каждый год в Иркутске организуют информационные и просветительские акции для того, чтобы преодолеть социальную разобщенность в обществе и сформировать позитивное отношение к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов. В Иркутске уже стала доброй традицией организация и проведение городского форума общественных некоммерческих организаций инвалидов «Один мир на всех», — прокомментировала глава отдела соцпомощи мэрии Иркутска Ольга Дубровина.

В прошлом году в Иркутске были впервые проведены мероприятие под названием «Осенняя неделя добра» и информационно-культурная акция «Открытый мир», посвященная Международному дню инвалидов. Лица с ограниченными возможностями здоровья активно участвовали в исполнении концертной программы праздника и работали на мастер-классах, а также прослушали лекции по различным направлениям и посетили спортивно-оздоровительные занятия. У детей была возможность поучаствовать в спортивных мероприятиях «Новогодние веселые старты». Во время всех вышеперечисленных мероприятий специалисты центра занятости населения, социальной защиты и пенсионного фонда, сотрудники фонда социального страхования, государственного юридического бюро и муниципального центра «Дом семьи» консультировали всех желающих по самым разным вопросам.

«Организация подобных инклюзивных мероприятий должна сформировать у горожан толерантное отношение к людям, имеющих трудности в ментальном и физическом развитии. Эту работу администрация города обязательно продолжит», — резюмировала Ольга Дубровина.