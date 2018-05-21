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Тренинг по вокалу «Начни петь правильно» пройдет в клубе «Радуга»
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Тренинг по вокалу «Начни петь правильно» пройдет в клубе «Радуга» 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
30 мая в 19.30 клуб «Радуга» (Зеленоград, корпус 1013а) приглашает на практический тренинг, где все желающие смогут прослушать или посмотреть, как ведется развитие певческого голоса. И самое главное — применить полученные навыки на практике.
В программе: постановка певческого дыхания, артикуляционные и дикционные упражнения, развитие чувства ритма, снятие мышечных зажимов, разучивание музыкальных композиций.
Тренинг проведет Марина Кузнецова, дирижер и художественный руководитель ведущих творческих коллективов города Москвы молодежного хора «Возрождение» и молодежной студии «Амадеус», профессионал высочайшего уровня в области музыки с колоссальным опытом выступлений на лучших сценах мира. Ее отличает индивидуальный подход к каждому участнику своего коллектива, в которых она находит, раскрывает, развивает и доводит до совершенства творческие способности.
Вход свободный (18+).
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