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Бои поэтов, встречи с писателями и шанс быть изданными: в Перми пройдет фестиваль «Компрос»
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Бои поэтов, встречи с писателями и шанс быть изданными: в Перми пройдет фестиваль «Компрос» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
25 мая в Перми в четвертый раз стартует поэтический фестиваль «Компрос». На нем любители литературы смогут встретиться с известными писателями и послушать, как свои произведения читают молодые авторы. Пермским литераторам «Компрос» даст шанс быть изданными: с ними встретятся представители издательства «АСТ».
Первое мероприятие фестиваля «Компрос» этого года — слэм прозаиков (18+), который начнется 25 мая в 18:00. На нем авторы прозы прочитают свои произведения или отрывки из них. Те, кто справятся с задачей лучше всех, получат денежные призы. Вечером следующего дня состоится второй слэм (18+). В нем будут участвовать авторы поэтических текстов.
Третий поэтический баттл будет называться «У яблока» (12+). Во время него участники прочитают свои стихотворения на одноименную тему. Лучшие авторы получат яблоки и ордена «Пермского зодиака», а худшим вручат апельсины.
Фестиваль продлится три дня  — 26 мая участники фестиваля встретятся с редактором и директором по развитию издательства «АСТ» (12+) и смогут предложить ему свои произведения, — рассказали организаторы фестиваля. — Авторы книг, понравившихся издателю, получат предложения о сотрудничестве.
Также во время фестиваля «Компрос» пройдут встречи с писателями. 27 мая прозаик Максим Гуреев презентует свои книги об Иосифе Бродском и Арсении и Андрее Тарковских (12+), а победитель всероссийского поэтического слэма прошлого года Александр Курбатов пообщается с любителями поэзии и коллегами по творчеству (12+).
В этом году фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Прикамья, в прошлый раз организаторы от нее отказались.
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