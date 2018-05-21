Бои поэтов, встречи с писателями и шанс быть изданными: в Перми пройдет фестиваль «Компрос»

25 мая в Перми в четвертый раз стартует поэтический фестиваль «Компрос». На нем любители литературы смогут встретиться с известными писателями и послушать, как свои произведения читают молодые авторы. Пермским литераторам «Компрос» даст шанс быть изданными: с ними встретятся представители издательства «АСТ».

Первое мероприятие фестиваля «Компрос» этого года — слэм прозаиков (18+), который начнется 25 мая в 18:00. На нем авторы прозы прочитают свои произведения или отрывки из них. Те, кто справятся с задачей лучше всех, получат денежные призы. Вечером следующего дня состоится второй слэм (18+). В нем будут участвовать авторы поэтических текстов.

Третий поэтический баттл будет называться «У яблока» (12+). Во время него участники прочитают свои стихотворения на одноименную тему. Лучшие авторы получат яблоки и ордена «Пермского зодиака», а худшим вручат апельсины.

Фестиваль продлится три дня — 26 мая участники фестиваля встретятся с редактором и директором по развитию издательства «АСТ» (12+) и смогут предложить ему свои произведения, — рассказали организаторы фестиваля. — Авторы книг, понравившихся издателю, получат предложения о сотрудничестве.

В этом году фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Прикамья, в прошлый раз организаторы от нее отказались.