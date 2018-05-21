Три века истории дворца

100 лет назад (1918) был открыт для посетителей Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».

В мае 1917 года Временное правительство издало приказ о создании в городах дворцового ведомства Петергофе, Царском Селе и Гатчине художественно-исторических комиссий «для приема, регистрации и систематизации как с художественной, так и с хозяйственной стороны всех движимых и недвижимых имуществ бывших дворцовых управлений».

Спустя год, 19 мая 1918 года, бывшая императорская резиденция Гатчина открылась для посетителей.

Возникновение дворцово-паркового ансамбля в Гатчине относится ко времени правления императрицы Екатерины II. В 1765 году государыня сделала своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу. Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец.

Проект здания исполнил итальянский архитектор Антонио Ринальди, к строительству приступили 30 мая 1766 года.

В течение почти пятнадцати лет шло возведение и отделка загородного дома, который первоначально задумывался как охотничий, поскольку его владелец князь Орлов был страстным любителем «красной потехи». Императрица, согласно камер-фурьерским журналам, несколько раз со своей свитой наведывалась в Гатчину, чтобы увидеть, как идёт строительство. К 1781 году работы были завершены. Взору современников предстал дворец, напоминающий итальянское палаццо, его фасады были облицованы естественным камнем пудостским известняком.

Центральный трехэтажный корпус с высокими пятигранными башнями соединялся дугообразными крыльями со служебными одноэтажными флигелями, квадратными в плане и имеющими внутренние дворы. Одновременно с возведением дворца создавался английский пейзажный парк, один из первых в России.

Однако блестящему вельможе Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер в начале 1783 года. Императрица Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и 6 августа того же года пожаловала ее своему сыну великому князю Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания.

Под руководством архитектора Винченцо Бренны дворец был несколько перестроен, по моде того времени заново отделаны парадные залы, появились регулярные сады, парковые павильоны, каменные ворота и мосты. Перед дворцом устроили огромный плац для проведения военных парадов. После вступления на престол Павла I в 1796 году Гатчина превратилась в императорскую резиденцию, о которой современники вспоминали как о неприступной крепости, окруженной бастионами, рвом, караульнями и полосатыми шлагбаумами.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в результате заговора император Павел I был убит в Михайловском замке. После его смерти владелицей Гатчины стала вдовствующая императрица Мария Федоровна. По ее завещанию, составленному 21 января 1827 года, Гатчинский дворец со всеми угодьями переходил «в вечное владение» императору Николаю I и его потомству мужского пола.

В царствование Николая I началась перестройка Гатчинского дворца, и он обрел тот вид, который сохранился до настоящего времени.

Николай I и его сын Александр II вместе со своими семьями и свитой приезжали в Гатчинский дворец нечасто, в основном, для проведения балов, приемов коронованных особ и знатных вельмож, а также для участия в Императорских охотах.

1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) был смертельно ранен император Александр II. На трон вступил его сын Александр III, который избрал своей основной загородной резиденцией Гатчину. 27 марта царская семья из Петербурга переехала в Гатчинский дворец, который в течение многих лет оставался самым любимым, родным и теплым домом для всех членов императорской семьи.