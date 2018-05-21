Чудеса и диво подводной стихии

Издревле человечество влечет и одновременно пугает то, что таится в темных недрах морских глубин. Взять хотя бы легенды о гигантском спруте или белую акулу-убийцу из знаменитого фильма «Челюсти», которые будоражит нервы уже не одному поколению зрителей. На самом деле водная стихия таит больше красот и чудес, чем опасностей.

Большинство морских обителей вполне миролюбивы и опасны только в том случае, если вы решите потревожить или напасть на них первым. Фото: пресс-служба Государственного Дарвиновского музея

Выставка «Пугающая бездна» занимает всего один этаж в Государственном Дарвиновском музее, но этого вполне достаточно, чтобы поведать о загадочных морских обитателях и не напугать даже самых маленьких посетителей. Вот бумажный макет акулы, где можно узнать исчерпывающую информацию, из каких же частей состоит эта грозная рыба. Оказывается, акула никак не может быть серийным маньяком, она подчиняется лишь своим животным рефлексам. Некоторые из них являются вполне себе мирными созданиями, питающимися планктоном. Фото: пресс-служба Государственного Дарвиновского музея

А вот пираньи, чья дурная и кровожадная слава тоже идет впереди них. Выясняется, что эти рыбы никогда не являлись причиной смерти человека, кусали, но никогда не убивали ныряльщиков, как это описывают всевозможные мифы о них. Фото: пресс-служба Государственного Дарвиновского музея

Маленькое, красное существо, напоминающее смесь осьминога и китайского фонарика — таинственный адский вампир. Непонятно, за какие заслуги немецкий зоолог Карл Хун нарек его таким пугающим именем. Быть может, исследователь имел специфическое чувство юмора… Фото: пресс-служба Государственного Дарвиновского музея

Тут же обращаем внимание на красочный стенд «Спрут», где рассказывается легенда о гигантском осьминоге или осьминоге-кракене, способном топить целые корабли. Тут же представлен труд французского ученого Пьера-Дени де Монфора, который в 1802 году всерьез доказывал существование такого моллюска. Конечно, верить этому не следует. Фото: пресс-служба Государственного Дарвиновского музея

Притягивает взгляд стенд «Пришельцы», где сразу поражает своим внешним видом японский краб-паук. В Японии они, как осьминоги у европейцев, считались опасными, способными утаскивать людей под воду. Однако, это не соответствует действительности. Крабы медлительны и боятся людей. Фото: пресс-служба Государственного Дарвиновского музея

Стенд «Змеи» наглядно показывает опасных мурен, чьей укус не ядовит, но чрезвычайно болезнен. Рядом притаились подводные змеи. Их яд способен вызывать у любого живого существа мгновенный паралич. Фото: пресс-служба Государственного Дарвиновского музея

Судя по стенду «Смертельный яд», больше акул, пираньей и осьминогов стоит бояться крылатку-зебру. Рыбу, чьи красивые плавники напоминают диковинное птичье оперенье, смертельно ядовиты для человека. Рядом с ней бородовчанка. Эта рыба притворяется камнем, а шипы на ее спине оснащены мешочками с убийственной отравой. Фото: пресс-служба Государственного Дарвиновского музея

Стенд «Холодное оружие» наглядно показывает нам, какими инструментами в ходе эволюции овладели рыбы, чтобы выжить на морском дне: настоящими пилами, иглами и мечами.

А под суровой табличкой «Электрический заряд» обитает в аквариуме рыба-слоник. Трогательный и правда похожий на слона своим носом-хоботком, он не показывается публике, спрятавшись под декоративной корягой. Фото: пресс-служба Государственного Дарвиновского музея

Выставка «Пугающая бездна» не только показывает нам опасных морских обитателейи развенчивает мифы, но и предлагает поиграть в настольную игру «Погружение», сложить пазл“Тезки”, выполнить творческое задание «Нарисуй свой страх». Пока не поздно, станьте отважным аквалангистом и погрузитесь в манящиеморские глубины.