250 тысяч человек посетили XIII Международный Книжный салон в Петербурге

Мероприятие завершилось в Северной столице в воскресенье, 20 мая.

Более 200 издательств со всей России и стран ближнего зарубежья представили на Книжном Салоне новинки художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической и справочно-энциклопедической литературы.

Петербуржцев порадовала и культурная программа. Перед публикой выступили симфонический оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под руководством Фабио Мастранджело , ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина , популярные рок-группы. А для детской публики старались артисты «Мюзик-холла», исполнив отрывки из детских мюзиклов: «Бременские музыканты», «Али-Баба и 40 песен персидского базара», «Винни-Пух и все, все, все», «Мэри Поппинс с нами», «Алиса в стране чудес», «Маугли».

Напомним, Международный Книжный салон проходил в Петербурге с 17 по 20 мая в Михайловском манеже и окрестностях: Манежной площади, Малой Садовой улице и Кленовой аллее.