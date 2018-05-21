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250 тысяч человек посетили XIII Международный Книжный салон в Петербурге
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250 тысяч человек посетили XIII Международный Книжный салон в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 30 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Мероприятие завершилось в Северной столице в воскресенье, 20 мая.
Более 200 издательств со всей России и стран ближнего зарубежья представили на Книжном Салоне новинки художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической и справочно-энциклопедической литературы.
За четыре дня жители Петербурга узнали о самых ожидаемых книжных новинках года и встретились с любимыми писателями. В рамках Книжного салона прошли творческие встречи с Гузель Яхиной, Алексеем Ивановым, Александром Архангельским, Алексеем Варламовым, Ксенией Букшей, Сергеем Носовым и другими известными писателями.
Также на Книжном Салоне представили свои новые книги актёры и музыканты. Вениамин Смехов, Владимир Рекшан, музыкальный критик Артемий Троицкий с удовольствием пообщались с поклонниками. Книжный салон постели и видные политики. Министр обороны Сербии Александр Вулин выступил здесь как писатель и представил свои новые книги «Красота» и «Мрак».
Петербуржцев порадовала и культурная программа. Перед публикой выступили симфонический оркестр «Северная симфония» театра «Мюзик-холл» под руководством Фабио Мастранджело, ансамбль джазовой музыки Давида Голощекина, популярные рок-группы. А для детской публики старались артисты «Мюзик-холла», исполнив отрывки из детских мюзиклов: «Бременские музыканты», «Али-Баба и 40 песен персидского базара», «Винни-Пух и все, все, все», «Мэри Поппинс с нами», «Алиса в стране чудес», «Маугли».
Напомним, Международный Книжный салон проходил в Петербурге с 17 по 20 мая в Михайловском манеже и окрестностях: Манежной площади, Малой Садовой улице и Кленовой аллее.
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