Детский центр «Орленок» принимает участников всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае состоялась торжественная церемония открытия главного ежегодного события в деятельности отрядов юных инспекторов движения — финала Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Команды участников, прибывшие на конкурс практически из всех российских регионов, готовы бороться за звание лучших ЮИДовцев страны.

Для проведения торжественной церемонии открытия конкурса делегации юных инспекторов движения, педагогов и сотрудников Госавтоинспекции собрались на одной из площадей «Орленка». Мероприятие началось с шествия колонн участников, поднятия флага ЮИД, исполнения гимна России детьми и гостями церемонии.

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников , который отметил, что в этом году исполнилось 45 лет со дня образования ЮИДовского движения в России, и стартовавший конкурс «Безопасное колесо» посвящен этой юбилейной дате.

Также он подчеркнул, что «Орленок» занимает знаковое место в истории ЮИДовского движения, — здесь в 1975 году состоялся первый Всероссийский слет ЮИД. Кроме того, «Орленок» неоднократно принимал делегатов Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» и Межгосударственного слета ЮИД. С 2004 года детский центр стал площадкой для ежегодного проведения Всероссийского слета отрядов юных инспекторов движения.

Михаил Черников также отметил высокую значимость мероприятия, выразив уверенность, что полученные навыки по безопасному поведению на дорогах будут полезны участникам конкурса на протяжении всей жизни, и призвал ЮИДовцев поделиться этими знаниями со своими сверстниками и родителями. Руководитель российской Госавтоинспекции поздравил гостей с праздником и пожелал конкурсантам удачи на соревнованиях.

В течение четырёх конкурсных дней команды участников — победители аналогичных соревнований у себя в регионах — будут бороться за звание победителя Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо» и право представлять Российскую Федерацию на Европейском образовательном конкурсе по безопасности дорожного движения.

Конкурс состоит из ряда испытаний: это экзамены на знание Правил дорожного движения и умение ориентироваться в сложной дорожной обстановке, оказание первой помощи пострадавшим в ДТП, соревнования по фигурному вождению велосипеда, автогородок.

Также традиционно в рамках «Безопасного колеса» пройдет общественное и экспертное обсуждение вопросов обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах, обмен опытом работы в этом направлении, в котором примут участие представители региональных органов образования и сотрудники Госавтоинспекции.

Проведение Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо» является одной из наиболее устойчивых традиций Госавтоинспекции; в этом году он пройдет в 37-ой раз. Каждый год конкурс меняет свою географию; только за последние несколько лет это всероссийское мероприятие принимали у себя Тюмень, Ханты-Мансийск, Москва, Московская область, Приморский край, Ульяновск.

На сегодняшний день ЮИД является одним из самых массовых детских движений в стране, — в отряды ЮИД вовлечены более 370 тысяч школьников во всех российских регионах. Движение ЮИД действует не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья.