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Поддержим «Мир, в котором я живу». Юные мультипликаторы Ямала участвуют во всероссийском конкурсе
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Поддержим «Мир, в котором я живу». Юные мультипликаторы Ямала участвуют во всероссийском конкурсе 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Мультфильм детской анимационной студии «Мынику» Библиотеки Дружбы народов участвует в конкурсе региональных детских анимационных студий Всероссийской детской анимационной лаборатории «Мир, в котором я живу».
Проект реализуется Ассоциацией анимационного кино с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Всего на конкурс подана 81 анимационная картина. Мультфильм студии «Мынику» размещен в общем списке под номером 74. Победитель будет определяется по количеству голосов, собранных фильмом на платформе YouTube. Уже 31 мая Ассоциация анимационного кино подведет итоги и объявит результаты зрительского выбора.
Движение по созданию в Салехарде детских анимационных студий началось в Салехарде в 2009 году в сфере образования, когда в Центре детского творчества «Надежда» было создано Объединение мультипликации «Мынику». Через год Мынику поселился в городском детско-юношеском центре, где обитал до сентября 2016 года. Итогом его полёта стал региональный проект «Азбука Арктики», а вместо пяти детских анимационных студий на Ямале сейчас их насчитывается 27, две из которых относятся подведомственно к сфере культуры, а остальные — к сфере образования. Теперь Мынику «прилетел» в салехардскую Библиотеку Дружбы народов.
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