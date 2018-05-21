Поддержим «Мир, в котором я живу». Юные мультипликаторы Ямала участвуют во всероссийском конкурсе

Мультфильм детской анимационной студии «Мынику» Библиотеки Дружбы народов участвует в конкурсе региональных детских анимационных студий Всероссийской детской анимационной лаборатории «Мир, в котором я живу».

Проект реализуется Ассоциацией анимационного кино с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Всего на конкурс подана 81 анимационная картина. Мультфильм студии «Мынику» размещен в общем списке под номером 74. Победитель будет определяется по количеству голосов, собранных фильмом на платформе YouTube. Уже 31 мая Ассоциация анимационного кино подведет итоги и объявит результаты зрительского выбора.

Движение по созданию в Салехарде детских анимационных студий началось в Салехарде в 2009 году в сфере образования, когда в Центре детского творчества «Надежда» было создано Объединение мультипликации «Мынику». Через год Мынику поселился в городском детско-юношеском центре, где обитал до сентября 2016 года. Итогом его полёта стал региональный проект «Азбука Арктики», а вместо пяти детских анимационных студий на Ямале сейчас их насчитывается 27, две из которых относятся подведомственно к сфере культуры, а остальные — к сфере образования. Теперь Мынику «прилетел» в салехардскую Библиотеку Дружбы народов.