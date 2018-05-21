Легендарные фотографии с обложек журнала Life

Снимок часто сообщает зрителю гораздо больше, чем длинная статья: талантливо сделанный кадр одновременно доносит информацию, эмоцию и атмосферу времени. Эти снимки, появившиеся в разные годы на обложке журнала с мировым именем Life, интересно разглядывать до сих пор. На них запечатлены узнаваемые люди в интересных ситуациях, и за каждым из них — история.

Леонард МакКомб: Человек Мальборо, 1949

На фотографии — техасский ковбой, легенда прерий, в одиночку умевший управляться со стадом бизонов. На момент съемок ему было 39 лет, и именно его образ впоследствии использовался для многолетней рекламной акции сигарет Marlboro.

Дж. Р. Айерман: Зрители первого 3D фильма, 1952

На этом снимке — зрители во время просмотра первого в мире полнометражного цветного стереофильма в формате 3D. Лента называлась Bwana Devil, и первые зрители жаловались на неудобство сидения в очках. Больше всего страдали дамы: утверждали, что ресницы в туши мешают нормальному просмотру через очки. Впрочем, восторженных отзывов было в разы больше.

Таким громким именем автор назвал свой снимок известного писателя Эрнеста Хемингуэя — в тот момент он был в очень хорошем расположении духа. Тогда с писателем подобное происходило все реже, он все глубже погружался в депрессию — и по дороге к своему дому в городе Кетчуме играл в футбол банкой пива.

Уильям Юджин Смит: Маленький долгожитель, 1943

Кадр, за которым стоит огромная история жизни и смерти: во время Второй мировой войны сотни японцев оказались окружены войсками противников-американцев на острове Сайпан. Для того чтобы не сдаваться в плен, они решили совершить массовое самоубийство — и в одной из пещер пораженные такой силой духа американцы обнаружили истощенного, но живого ребенка.

Леннарт Нильсон: Рождение ребенка, 1965

Это первый в истории случай, когда фотографу удалось сфотографировать живого младенца в утробе матери. «Я не фотографировал Бога, — писал позже автор снимка, — но я своими глазами видел, что он делает, и теперь показываю миру». К этому кадру Нильсона привели десять лет экспериментов с камерой и техникой.

Майкл Роугир: Перед свадьбой, 1962

В кадре — взволнованная невеста, в нетерпении выглядывающая в окно. Ее имя осталось неизвестным, но фотограф рассказывал, что это обычная юная девушка в Сан-Франциско в день венчания: ее жених по какой-то причине запаздывал и она была близка к состоянию истерики. Сразу после того, как снимок был сделан, с улицы раздался крик ее младшего брата: «Едут!».

Гьен Мили: Пикассо и кентавр, 1949

“Эта сессия прошла очень интересно — Пикассо постоянно улыбался и шутил, мы провели вместе около трех часов в доме гения”, — рассказывал о съемке автор фотографии. На то, чтобы уговорить художника поработать вместе, у Мили ушли три года, но оба в результате остались очень довольны получившимися снимками.

Уильям Юджин Смит: На свет, 1946

Фотограф увидел эту композицию совершенно случайно во время прогулки по Нью-Йорку. Пара малышей, взявшись за руки, весело спешила куда-то по своим важным детским делам по тропинке в парке, а Смит как раз устроил себе перекур во время какой-то страшно нудной съемки господина в костюме. Сделав всего один снимок, он был в восхищении — и мы тоже.

Филип Халсман: Дали Атомикус, 1948

Этот кадр далась нелегко всем участникам: известного своими эксцентричными выходками и потрясающей работоспособностью Дали не пришлось долго уговаривать на постановочную сессию, но потребовалось шесть часов, пятеро помощников и 28 бросков воды, стула и трех кошек, чтобы кадр получился таким, каким задумывался изначально. По словам автора, все были полностью истощенны и измучены, когда это наконец произошло.

Марк Шо: Инженю Одри, 1954

Неподражаемой Одри Хэпберн , буквально накануне ставшей звездой «Римских каникул», на снимке 25 лет. На фотографии она разговаривает по телефону с неизвестным собеседником в номере отеля; фотографу пришлось довольно долго махать руками, чтобы привлечь к себе внимание актрисы и сделать так, чтобы она посмотрела в его сторону.

Ральф Морс: Человек реактивного века, 1954

Это не просто эффектная игра света и тени: в момент снимка производился замер антропологических данных пилота специальным освещением чередующихся полос различной толщины из сложного устройства. Это делалось во время опытов, проводимых US Air Force при разработке нового летного шлема усовершенствованной конструкции.

Джон Лоенгард: Битлз в Майами, 1964

В этот день было ужасно холодно — погода вообще не слишком радовала в том году во время американских гастролей квартета, но участники ливерпульской четверки все равно решили лезть в бассейн для этого снимка. Судя по лицу Ринго Старра, он мечтает поскорее выбраться обратно из ледяной воды.

Петер Стакпол: Лиз и Монти, 1950

В момент снимка Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт, бывшие партнерами на съемках фильма «Место под солнцем» на студии Paramount, очень напряженно о чем-то спорили: буквально через минуту Элизабет даже расплакалась от волнения и досады, так что гримеру пришлось просить увеличить время перерыва, чтобы подправить ей макияж.

Альфред Эйзенштадт: Крысолов из Энн-Арбор, 1950

Дети устроили драку во дворе университета и изрядно отвлекали одного из профессоров от лекции. Тогда он попросил местного барабанщика, проходившего мимо, любым способом отвлечь внимание расшалившихся сорванцов. Тот не придумал ничего умнее, как устроить парад на поле — а фотограф как раз проходил мимо с готовой камерой.

Альфред Эйзенштадт: Поцелуй, 1945

Очень известный снимок: моряк целует медсестру прямо на Таймс-сквер сразу после того, как было официально объявлено о завершении одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. Мать моряка Карла Мускарелло, увидев снимок на обложке журнала, отчитала своего сына: «Ты что, не знаешь, что не должен целоваться с незнакомками? Ты же мог заразиться чем-нибудь».