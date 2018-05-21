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Фонтаны в Петрозаводске запустят 1 июня
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Фонтаны в Петрозаводске запустят 1 июня 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
По традиции торжественная церемония открытия сезона фонтанов состоится на Студенческом бульваре у скульптуры «Молекула».
Самый большой городской фонтан начнет работу 1 июня в 12 часов. В честь этого события Городской дом культуры готовит концертную программу с участием ансамбля современного танца «Феерия» и вокальной студии «Соло», сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Изюминка праздника на Студенческом бульваре — массовый флешмоб от студентов Карельского колледжа культуры и искусств, к которому присоединятся горожане.
В этот же день в столице Карелии будут запущены и другие фонтаны: у кафе «Нойбранденбург», «Калевала» на перекрестке улиц Свердлова и Кирова, «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза» на пересечении улиц Красная и Антикайнена, а также фонтан на Березовой аллее.
По материалам: ptzgovorit.ru
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