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Корпорация «Пумори» приняла участие в главной выставке российского машиностроения
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Корпорация «Пумори» приняла участие в главной выставке российского машиностроения 

ТАСС 56 минут назад
ТАСС, 21 мая. Корпорация «Пумори» приняла участие в очередной международной выставке «Металлообработка», которая прошла в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне 14-18 мая. Стенд Корпорации площадью 655 кв. м располагался в 3-м павильоне, сообщили в пресс-службе российской корпорации.
"На стенде была представлена собственная продукция «Пумори»: вспомогательный инструмент, сконструированный и произведенный в корпорации, и станки совместного производства. Среди инструмента PUMORI особый интерес представляют прецизионные расточные головки с электронной индикацией", — сказано в сообщении.
В корпорации отметили, что из станков совместного производства были представлены российско-японский токарный станок с ЧПУ Genos L-300М «Окума-Пумори», который выполняет не только токарную обработку, но и другие операции (фрезерование, нарезание резьбы, сверление, расточку) и российско-индийские — фрезерный вертикальный обрабатывающий центр УиП ВФ-450 и недавно освоенный токарный станок ЛТ200 (http://tass.ru/novosti-partnerov/3963348), предназначенный для выполнения полного цикла токарной обработки. Все эти станки уже успешно эксплуатируются в России на предприятиях разных отраслей.
Как сказал ранее в интервью ТАСС генеральный директор корпорации Александр Баландин, основными моментами для посетителей экспозиций «Пумори» являются собственное производство инструмента и те новые образцы, которые в течение года созданы и изобретены инженерами корпорации. Это, в первую очередь, измерительные и расточные системы, которые специалисты «Пумори» развивают до требований мировых стандартов. Также на стенде были традиционно широко представлены кооперационные отношения «Пумори» с крупнейшими станкостроительными компаниями мира. Это инжиниринговые решения, которые на основе современных технологий можно делать на российских промышленных предприятиях, у клиентов и заказчиков, отметил Баландин, добавив, что в этом есть «определенная динамика».
В корпорации отметили, что внимание посетителей привлекла спроектированная специалистами «Пумори» автоматизированная ячейка изготовления деталей, предусматривающая автоматическую загрузку детали на станок (был применен станок ЛТ200) для обработки ее управляющей программой. После обработки деталь измеряется; годные детали автоматически поступают в приемник, при наличии отклонений размеров вносится корректировка в программу, и последующие детали обрабатываются уже скорректированной программой.
Второе направление, широко представленное на стенде, — инструмент и оборудование партнеров-ведущих мировых производителей. «Можно отметить, в частности, зачистной станок DMC M950. Этот компактный станок производства итальянской компании CMS предназначен для удаления заусенцев и шлифования поверхностей металлических заготовок и разработан специально для различных потребностей металлообрабатывающих производств», — отмечают в пресс-службе.
В рамках выставки был проведен Круглый стол участников федеральной сети Учебно-демонстрационных центров Корпорации «Пумори» на базе ведущих технических университетов по теме «Актуальные задачи УДЦ по развитию инжиниринга и модернизации машиностроения в РФ».
"Самые первые итоги работы «Пумори» на выставке «Металлообработка-2018» свидетельствуют о том, что количество посетителей, объемы спроса и коммерческие показатели находятся на уровне 2016 и 2017 годов", — отмечают в корпорации.
Для справки
Корпорация «Пумори» ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня «Пумори» — одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto, Brother; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Ingersoll (США), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), Micromatic (Индия) и др.
Международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» (16+) ведет свою историю с 1984 года. Входит в пятерку ведущих мировых промышленных смотров. 19-я выставка «Металлообработка-2018» прошла на площадке выставочного комплекса на Красной Пресне — ЦВК «Экспоцентр» 14-18 мая. Проводится при официальной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
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