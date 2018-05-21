Любовь Полищук: 10 ярких ролей незабываемой актрисы

Сегодня одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа, талантливой и харизматичной Любови Полищук могло бы исполниться 69 лет. В память об актрисе вспоминаем несколько ее самых ярких киноролей.

12 стульев

12 стульев

Блистательная экранизация одноименного романа Ильфа и Петрова про парочку авантюристов, охотящихся за антикварными стульями, в которых спрятаны сокровища. В фильме, ставшем для Полищук кинодебютом, она станцевала «танго страсти» с Остапом Бендером в исполнении Андрея Миронова . Золотая мина

Золотая мина

В начале 70-х годов из колонии строгого режима бежит опасный рецидивист по имени Борис Брунов. А спустя почти год на ленинградском шоссе находят сбитого машиной человека по фамилии Торчинский. Ниточка расследования выводит милицию на Бориса Брунова и на некоего фотографа Николая Косова . Роль подруги Косова Ларисы стала одной из самых трагичных в карьере Любови Полищук. 31 июня

31 июня

Картина рассказывает романтическую историю о двух влюбленных, нашедших друг друга, несмотря на разделяющее их пространство и время. Героиня Полищук — барменша и хозяйка «Вороного коня» Куини, которая тоже мечтает встретить свою любовь. В моей смерти прошу винить Клаву К.

В моей смерти прошу винить Клаву К.

Когда Сереже было четыре года, родители впервые привели его в садик. Мальчик так плакал, что заведующая попросила позвать самую симпатичную девочку в их группе — Клаву, которая успокоила его и позвала собирать желуди. Теперь им по пятнадцать лет, и сердце Сережи разбито, потому что Клава полюбила другого. В этой трогательной истории о первых чувствах Любовь Полищук сыграла маму Клавы, веселую и неунывающую Веру Сергеевну. Любовь с привилегиями

Любовь с привилегиями

Уважаемый бывший чиновник и партийный лидер, а нынче пенсионер Константин Кожемякин приезжает по специальной путевке на отдых в санаторий, где влюбляется в рядовую сотрудницу Ирину, которой делает предложение и увозит с собой в Москву. Ирина с головой погружается в столичную жизнь, пока однажды не узнает, что ее муж был одним из инициаторов расстрела ее отца. Интердевочка

Интердевочка

СССР. 1989 год. Об этом удивительном для страны и времени фильме, в котором валютная проститутка мечтает вырваться из замкнутого круга — выйти замуж за иностранца, уехать заграницу и стать респектабельной дамой, говорили все. В нашумевшей ленте Полищук сыграла валютную проститутку Зину, которая днем работает разнорабочей в НИИ, а вечером выходит на панель, чтобы заработать на безбедную жизнь. Презумпция невиновности

Презумпция невиновности

После концерта популярная певица, сев в поезд, обнаруживает, что у неё пропал пиджак, а вместе с ним и заграничный паспорт, по которому она должна уехать за рубеж на гастроли. На этот же поезд не могут достать 2 билета командированные на семинар врачи, решившие примерить чужие роли следователей по поводу происшествия с «кражей». Путь от Москвы до Ленинграда скучным не будет. Кадриль

Кадриль

В маленькой российской деревушке по соседству живут две семьи: Звягинцевы и Арефьевы. Однажды, в очередной раз разругавшись со своими выпившими мужьями, женщины Лида и Валя решают, что им стоит на некоторое время поменяться супругами. Ширли-мырли

Ширли-мырли

В комедии, которая значительно обогатила нашу речь цитатами и иронично передала дух девяностых, актриса предстала в образе Дженнифер, жены американского посла. Моя прекрасная няня

Моя прекрасная няня

В последние годы зрители знали Любовь Полищук как маму Вики Прутковской в российской версии популярного сериала.