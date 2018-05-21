В Волгограде в День защиты детей состоится большой городской праздник

Большой городской праздник, посвященный Международному дню защиты детей, открытие скульптурной композиции «Волна», состоится в Волгограде 1 июня.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, ребят ждут конкурсы и игры, мастер-классы, выступления учащихся музыкальных школ, ГДЮЦа.

С 18.00 на благоустроенной площадке у выезда с Нулевой продольной магистрали на улицу имени Маршала Крылова (между общежитием и учебным корпусом ВГАФК) для детей организуют игровые зоны, на которых можно будет посостязаться в интеллектуальных турнирах, поучаствовать в соревнованиях велосипедистов.

Занимательными опытами и веселыми историями телестудии «Ералаш» порадует Музей Эйнштейна. Самые быстрые и смелые смогут принять участие в соревнованиях на гироскутерах, скейтбордах и роликах. Победители получат сладкие подарки.

Помимо этого, гости побывают на фестивале воздушных змеев и на открытии скульптурной композиции «Волна», которую волгоградский художник-монументалист Евгений Павлюченко посвятил реке Волге.

Завершится праздник красочным фейерверком.