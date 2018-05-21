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В Липецкой области в шестой раз пройдёт фестиваль «Поёт гармонь над Битюгом»
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В Липецкой области в шестой раз пройдёт фестиваль «Поёт гармонь над Битюгом» 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Липецкой области в селе Талицкий Чамлык Добринского района в шестой раз пройдёт межрегиональный фестиваль народного творчества «Поёт гармонь над Битюгом». Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Фестиваль состоится в ближайшую субботу, 26 мая, на котором соберутся гармонисты, частушечники и ансамбли народных песен из многих российских регионов.
В этом году на празднике народного искусства будет создано пять фестивальных площадок: «Матанин двор», «Русские забавы», «Детская игровая площадка», «Город мастеров» и «Сельское подворье». По традиции фестиваль пройдёт в дни, когда весь христианский мир празднует Троицу. Наши предки в этот день плели венки из луговых цветов, затем пускали их по реке, водили хороводы, пели песни, устраивали игры и конкурсы на открытом воздухе. Участникам и гостям фестиваля предлагают вспомнить эти народные обычаи и, как несколько столетий назад, поучаствовать в троицком обряде на реке Битюг, покружиться в хороводах, принять участие в спортивных играх и забавах.
Оценивать конкурсные выступления будет жюри, состоящее из профессиональных музыкантов, в трёх номинациях: «Лучший гармонист», «Лучший частушечник» и «Лучший ансамбль».
Награждение участников пройдёт 27 мая. Все участники фестиваля получат дипломы.
«Необходимо всемерно сохранять народные традиции, привлекать к участию в фестивалях и конкурсах молодых исполнителей. Это поможет сохранить преемственность народного исполнительского искусства», — сказал глава Липецкой области Олег Королёв.
Фестиваль «Поёт гармонь над Битюгом» был учреждён управлением культуры и туризма Липецкой области и администрацией Добринского района.
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