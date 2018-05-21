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Самарцев приглашают на грандиозную стройку «Маяка на Волге»
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Самарцев приглашают на грандиозную стройку «Маяка на Волге» 

Волга Ньюс 50 минут назад
Оливье Гростет — художник из Марселя (Франция), который с 2003 г. делает по всему миру монументальные партисипативные постройки из картона. На его счету — 200 различных построек и «эфемерных городов», сделанных на пяти континентах с участием многотысячной публики.
Постройки Оливье Гростета делаются исключительно из картона и скотча, без подъемного крана, и могут достигать высоты 25 м и весить более полутора тонн.
Под руководством французской команды самарцы смогут стать участниками стройки «Маяка на Волге».
Проект будет проходить в два этапа:
с 28 мая по 1 июня (с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00) пройдут мастерские по изготовлению заготовок для постройки;
2-3 июня — строительство Маяка с гостями «Волгафеста».
Завершением проекта станет совместная деконструкция эфемерной постройки.
Всех желающих принять участие в мастерских с 28 мая по 1 июня приглашают на набережную Волги у памятника Засекину. Запись по телефону 89608197212 или через VК. В заявке просят указать ФИО, телефон, e-mail и дни, которые удобны для участия. Дополнительная информация о проекте по телефону 270-85-13.
Проект организован в рамках «Волгафеста» при сотрудничестве с Альянс Франсез Самара, компанией Леруа Мерлен при поддержке Французского института в РФ.
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